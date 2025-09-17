Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 18 έως και 24-9-2025

Τέσσερις οι νέες ταινίες της καινούριας κινηματογραφικής εβδομάδας, ανάμεσα τους το "Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι" με τον Κόλιν Φάρελ και την Μάργκο Ρόμπι

Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες των Οptions Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από 18 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 1 στις 21.00 καθημερινά "A Big Bold Beautiful Journey-Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι" Ο εξαιρετικός δημιουργός Κογκονάντα που έχει γεννηθεί στη Σεούλ και εργάζεται στις ΗΠΑ των φιλμ "Columbus" και "Μετά τον Γιανγκ", σκηνοθετεί εδώ ένα ιδιοσυγκρασιακό ρομάντζο. Αφού γνωρίζονται στο γάμο ενός κοινού φίλου, δύο άγνωστοι ξεκινούν ένα ταξίδι που τους οδηγεί σε μια παράξενη πόρτα στη μέση ενός ξέφωτου. Μόλις τη διαβούν, διέρχονται σε ένα σύμπαν όπου ζουν ξανά καθοριστικές εμπειρίες του παρελθόντος τους, ένα βίωμα που ίσως τους οδηγήσει σε ένα πιο κατασταλαγμένο παρόν. Πρωταγωνιστούν ο Ιρλανδός σταρ Κόλιν Φάρελ που συνεργάστηκε με τον Kogonada και στο "After Yang" το 2021 και η σταρ Μάργκο Ρόμπι. Επίσης παίζουν ο 77χρονος ηθοποιός, τιμημένος με Όσκαρ, Κέβιν Κλάιν και η 40χρονη Λονδρέζα ηθοποιός Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ της κωμικής σειράς "Fleabag" (2016–2019). Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από Feelgood.

Αίθουσα 2 στις 21.10 και στις 23.10 καθημερινά "Μολυβένιος Στρατιώτης - Tin Soldier" Πολιτική περιπέτεια βασισμένη σε πραγματική γεγονότα που γυρίστηκε στη χώρα μας, στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα. Σκηνοθεσία: Μπραντ Φέρμαν. Διάρκεια: 86 λεπτά. Διανομή: Tanweer. Mε τους Σκοτ Ίστγουντ, Τζέιμι Φοξ, Τζον Λεγκουζιάμο και τον βραβευμένο με 2 Όσκαρ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Όταν ο ηγέτης μιας επικίνδυνης αίρεσης προκαλεί προβλήματα τις αρχές, ένας βετεράνος στρατιώτης επιστρέφει στο οχυρό που είχε εγκαταλείψει χρόνια πριν, για να βρει τη χαμένη του σύζυγο και να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τον άνθρωπο που κάποτε ακολουθούσε. H ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 18 ετών.

Αίθουσα 8 στις 20.20 καθημερινά "Ο Μεσολαβητής-Relay" Ο Ας (στο ρόλο ο υποψήφιος για Όσκαρ α’ ανδρικού για το "Sound of Metal", Ριζ Άχμεντ), είναι ένας κορυφαίος μεσολαβητής που ειδικεύεται στη διαπραγμάτευση επικερδών συμφωνιών μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ατόμων που απειλούν να τις καταστρέψουν. Κρατά την ταυτότητά του μυστική και ακολουθεί πάντα ένα αυστηρό σύνολο κανόνων. Όμως, όταν μια μέρα λαμβάνει ένα μήνυμα από μια πιθανή πελάτισσα (την υποδύεται η Λίλι Τζέιμς), που χρειάζεται την προστασία του απλώς για να παραμείνει ζωντανή, οι κανόνες αρχίζουν γρήγορα να αλλάζουν. Ο 42χρονος Άγγλος με ρίζες καταγωγής από το Πακιστάν, Ριζ Άχμεντ (Το Φοινικικό Σχέδιο) πρωταγωνιστεί δίπλα στη Λίλι Τζέιμς (Pam & Tommy, Darkest Hour) και στον Σαμ Γουόρθινγκτον (Avatar, The Killer) σε αυτό το συναρπαστικό θρίλερ για τη διαφθορά, την εξαπάτηση και τον επικίνδυνο υπόκοσμο της εξουσίας και του χρήματος στη Νέα Υόρκη, σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Ντέιβιντ Μακένζι (Hell or High Water). Η ταινία είναι επηρεασμένη από τα εμβληματικά θρίλερ της δεκαετίας του 1970, όπως «Η Συνομιλία», «Ανθρωποκυνηγητό» και «Οι Τρεις μέρες του Κόνδορα». Έγραψαν για την ταινία “…είναι ένα αριστούργημα παραπλάνησης”. Διάρκεια: 112 λεπτά. Διανομή από την The Film Group.

Αίθουσα 8 στις 18.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "To Παιδί Αστραπή και ο Τιγρούλης - Extinction" Περιπέτεια κινουμένων σχεδίων 2023 συμπαραγωγής Μαλαισίας και Ιράν. Σκηνοθεσία: Moahmad Javad Jannati, Hadi Mohammadian, Behnoud Nekooei. Σενάριο: Ali Ramezan Κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής εκδρομής στο δάσος, ο Μο — ένα παιδί που λατρεύει τους υπερήρωες και αυτοαποκαλείται το Παιδί-Αστραπή — χάνεται και συναντά μια σπάνια τίγρη, τον Τιγρούλη, που μιλάει και προσπαθεί να ξεφύγει από κακούς που κυνηγούν ζώα. Μαζί ξεκινούν μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη κινδύνους, φιλία και ηρωισμό, με στόχο να προστατεύσουν τα ζώα και να σώσουν το δάσος. Διάρκεια: 85 λεπτά. Διανομή: Neo Films.

Αίθουσα 1 στις 23.20 μόνο την Τετάρτη, Αίθουσα 5 στις 20.10 και στις 23.00 καθημερινά "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Λειτουργία-The Conjuring: Last Rites" Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν. Πρόκειται για τη νέα Αμερικανικής παραγωγής ταινία υπερφυσικού τρόμου σε σκηνοθεσία Michael Chaves και σενάριο των Ian Goldberg, Richard Naing και David Leslie Johnson-McGoldrick. Διάρκεια: 135 λεπτά. Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 15 ετών. Διανομή από την Tanweer. Το φιλμ βγήκε ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ και έχει "σκίσει" εμπορικά. Στη χώρα μας έχει κόψει μέχρι στιγμής πάνω από 170.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό ήδη οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 334,5 εκατ. δολάρια. Στους κεντρικούς ρόλους βρίσκουμε ξανά τους ηθοποιούς Patrick Wilson και Vera Farmiga. Το πρώτο "The Conjuring - Το Κάλεσμα" είχε βγει το 2013. Το franchise τρόμου "The Conjuring" έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο και προσοδοφόρο, με τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις να αγγίζουν τα 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια!

Αίθουσα 2 στις 18.00 καθημερινά (με υπότιτλους), Αίθουσα 4 στις 22.00 καθημερινά (με υπότιτλους), Αίθουσα 6 στις 20.45 καθημερινά (με υπότιτλους) "Demon Slayer: Infinity Castle - To Κάστρο του Απείρου" Είναι η εποχή της δυναστείας των Taisho στην Ιαπωνία. Ο Tanjiro, ένα καλόκαρδο αγόρι που πουλάει κάρβουνο για να ζήσει, βρίσκει την οικογένειά του σφαγμένη από έναν δαίμονα, ενώ η μικρότερη αδελφή του, η Nezuko, η μόνη που επέζησε, έχει μεταμορφωθεί και η ίδια σε δαίμονα. Αν και συντετριμμένος από αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, ο Tanjiro αποφασίζει να γίνει «κυνηγός δαιμόνων», ώστε να μπορέσει να ξαναγίνει άνθρωπος η αδελφή του και συνάμα να σκοτώσει τον δαίμονα που έσφαξε την οικογένειά του. Καταλληλότητα: Κ15 Διάρκεια: 150 λεπτά Κατηγορία: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Σκηνοθεσία: Haruo Sotozaki. Με τις φωνές των: Natsuki Hanae, Saori Hayami, Akari Kitô, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Reina Ueda. Σενάριο: Koyoharu Gotouge. Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: Ιαπωνία, ΗΠΑ. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έκοψε στην πρεμιέρα της, σε 64 αίθουσες πανελλαδικά, 18.160 εισιτήρια. Παγκοσμίως είναι στα 363,7 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Αίθουσα 8 στις 22.40 καθημερινά "Weapons" To φιλμ τρόμου σε σκηνοθεσία του Ζακ Κρέγκερ- Zach Cregger με πρωταγωνιστές τους Josh Brolin, Julia Garner, Toby Huss και την Amy Madigan σε ρόλο έκπληξη, ήδη χαρακτηρίζεται το horror φιλμ της χρονιάς με τις παγκόσμιες εισπράξεις να έχουν φτάσει τα 260 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία που έχει διάρκεια 128 λεπτά (διανομή από την Tanweer) έχει κόψει σε 4 εβδομάδες κοντά στα 85.000 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr Γιατί εξαφανίστηκαν όλα τα παιδιά μιας και μόνο τάξης σε σχολείο στο Μέιμπρουκ ακριβώς στις 02.17 ματά τα μεσάνυχτα; Ο Ζακ Κρέγκερ δίνει τις απαντήσεις στην νέα του ταινία. Διάρκεια: 128 λεπτά. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 6 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 17.15 το σαββατοκύριακο, και στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Κακά Παιδιά 2 - The Bad Guys 2" Σίκουελ του "αλήτικου" animation "The Bad Guys" που ήδη "σκίζει" στο εξωτερικό έχοντας φτάσει σε εισπράξεις τα 200,5 εκατ. δολάρια. Την ώρα που η συμμορία των Κακών Παιδιών προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή μακριά από τις... αταξίες, μια ομάδα κακοποιών τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στη δράση για μια τελευταία κομπίνα. Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans. Σενάριο: Aaron Blabey. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει! Οι εισπράξεις του 1ου φιλμ το 2022 ήταν 250 εκατ. δολάρια. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής πάνω από 55.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 1 στις 17.00 το σαββατοκύριακο, και στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Στρουμφάκια: Η Ταινία - Smurfs" Όταν ο Μπαμπαστρούμφ απάγεται μυστηριωδώς από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν. Σκηνοθεσία: Chris Miller Σενάριο: Pam Brady, Peyo Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Διανομή από την Feelgood. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι στιγμής 93.928 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr Πρόκειται για νέο reboot της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων με τους πολυαγαπημένους χαρακτήρες του Peyo. Με τις φωνές των: Ριάνα, Τζέιμς Κόρντεν, Νικ Όφερμαν, Τζέι Πι Καρλιάκ, Ντάνιελ Λέβι, Ειμι Σεντάρις, Νατάσα Λιόνε, Τζίμι Κίμελ, Οκτάβια Σπένσερ, Νικ Κρολ. Διάρκεια: 89 λεπτά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας ανέρχονται σε 118,8 εκατ. δολάρια.



