Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως 24-9-2025

Από την Πέμπτη 18 έως & την Κυριακή 21-9 θα παίζεται η ταινία "Συναισθηματική Αξία" και θα ακολουθήσει το δράμα εποχής "Downton Abbey: The Grand Finale"
Το πρόγραμμα προβολών στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει ως εξής:
Από την Πέμπτη 18/9 έως την Κυριακή 21/9/2025 με ώρα έναρξης 21:15 προβάλλεται η ταινία «Συναισθηματική Αξία - Sentimental Value» του Γιοακίμ Τρίερ που χαρακτηρίζεται και ως η πιο προσωπική ίσως ταινία του Νορβηγού δημιουργού που εξερευνά τα εύθραυστα θεμέλια του οικοδομήματος που είναι η οικογένεια, αλλά και του σπιτιού που όλοι βρίσκουμε στο σινεμά σύμφωνα με το flix.gr.
Διάρκεια: 130 λεπτά.
Σκηνοθεσία: Joachim Trier
Σενάριο: Joachim Trier, Eskil Vogt
Πρωταγωνιστούν οι: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning.
Πρόκειται για τη νέα ταινία του υποψήφιου για Όσκαρ Joachim Trier, με την Renate Reinsve και τον Stellan Skarsgård στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 σε διανομή από την Spentzos Film και έκοψε το πρώτο τετραήμερο προβολής της κοντά 12.500 ειστήρια.
Η ταινία είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης.
Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.
Συμπαραγωγή της Νορβηγίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Σουηδίας & του Ηνωμένου Βασιλείου, 2025.
Από την Δευτέρα 22/9 έως και την Τετάρτη 24/9 με ώρα έναρξης 21:15 στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο Πατρών θα προβάλλεται η κοινωνική ταινία εποχής «Ο Πύργος του DOWNTON: Το Μεγάλο Φινάλε- Downton Abbey: The Grand Finale».
Διάρκεια: 123 λεπτά
Κατηγορία: Δράμα.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11/9/2025.
Διανομή από Tanweer.
Σκηνοθεσία: Simon Curtis
Παίζουν οι ηθοποιοί: Joanne Froggatt, Michelle Dockery, Phyllis Logan, Paul Giamatti, Alessandro Nivola, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν.
Σενάριο: Julian Fellowes
Χρονολογία Παραγωγής: 2025
Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ είναι 32,2 εκατ. δολάρια.
Με τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου και την οικογένεια σε οικονομική στενότητα, ολόκληρο το σπιτικό κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το νέο κεφάλαιο για τον Πύργο του Downton.
Στη χώρα μας το ξεκίνημα της ταινίας ήταν συγκρατημένο καθώς έκοψε γύρω στα 2.000 εισιτήρια σε 33 αίθουσες πανελλαδικά.
