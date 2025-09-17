Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως 24-9-2025

Το πρόγραμμα προβολών στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει ως εξής:

Από την Πέμπτη 18/9 έως την Κυριακή 21/9/2025 με ώρα έναρξης 21:15 προβάλλεται η ταινία «Συναισθηματική Αξία - Sentimental Value» του Γιοακίμ Τρίερ που χαρακτηρίζεται και ως η πιο προσωπική ίσως ταινία του Νορβηγού δημιουργού που εξερευνά τα εύθραυστα θεμέλια του οικοδομήματος που είναι η οικογένεια, αλλά και του σπιτιού που όλοι βρίσκουμε στο σινεμά σύμφωνα με το flix.gr.

Διάρκεια: 130 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Joachim Trier

Σενάριο: Joachim Trier, Eskil Vogt

Πρωταγωνιστούν οι: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning.

Πρόκειται για τη νέα ταινία του υποψήφιου για Όσκαρ Joachim Trier, με την Renate Reinsve και τον Stellan Skarsgård στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 σε διανομή από την Spentzos Film και έκοψε το πρώτο τετραήμερο προβολής της κοντά 12.500 ειστήρια.

Η ταινία είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης.

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.

Συμπαραγωγή της Νορβηγίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Σουηδίας & του Ηνωμένου Βασιλείου, 2025.