Τεντόγλου: « Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου - Έπαθα κράμπες»

Ο λαβωμένος Μίλτος Τεντόγλου δεν μπόρεσε να πιάσει τα γνωστά στάνταρ απόδοσής του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός βάθρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έπαθε κράμπες και στις δύο γάμπες και έτσι τερμάτισε 11ος στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.

Στην παραπάνω ένταση που έβαλε στη διάρκεια της προθέρμανσης απέδωσε ο Μίλτος Τεντόγλου τις κράμπες που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού του μήκους και τον εμπόδισαν να πάρει μια θέση καλύτερη από την 11η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αναλυτικά οι δηλώσεις του στους διοργανωτές στη μικτή ζώνη:

“Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση, από ό,τι συνήθως, στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά.

Αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να εκτελέσω τίποτα σωστά.”