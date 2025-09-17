Τεντόγλου: Σταμάτησε στα μισά και ακύρωσε τη δεύτερη προσπάθειά του ξεφυσώντας

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε τη δεύτερη προσπάθειά του όμως στη μέση σταμάτησε και φάνηκε να έχει ενοχλήσεις.



Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε πρώτος τις προσπάθειες στον τελικό στο άλμα εις μήκος στον παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο κι έκανε ένα άλμα στα 7.83μ, άλμα που δεν το άφησε χαρούμενο.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε τη δεύτερη προσπάθειά του όμως στη μέση σταμάτησε και φάνηκε να έχει ενοχλήσεις στη γάμπα.

Tο τρίτο του άλμα είναι στα 7.67, πλέον είναι στην 9η θέση