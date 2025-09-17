Νέα NAVTEX της Τουρκίας μετά την άσκηση της Ελλάδας

Η Τουρκία έβγαλε NAVTEX μετά την ανακοίνωση του Έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ για διακλαδική άσκηση ετοιμότητας σε Αιγαίο και Έβρο και κάνει λόγο για τα νησιά του Αν. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ότι είναι «νησιά σε καθεστώς αποστρατικοποιημένο»

Ειδικότερα, αναφέρει ότι με βάσεις τις αποφάσεις του 2014, τη Συνθήκη της Λωζάνης και του 47 δεν πρέπει να πραγματοποιούνται στρατιωτικές δραστηριότητες στα νησιά του Αν. Αγαίου και των Δωδεκανήσων, σύμφωνα με το ethnos.gr

Μεγάλη άσκηση στο Αιγαίο

Τεράστια άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο θα διαρκέσει όλη την ημέρα, όπως ανακοίνωση το ΓΕΕΘΑ. Η ακτίνα της είναι από τον Εβρο μέχρι και την Μεγίστη.

Στην άσκηση θα συμμετέχουν και οι 3 κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια.

Στόχος είναι να ελεγχθεί η ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον απόηχο των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του «Πίρι Ρέις».

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρεται: «Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».