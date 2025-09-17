Τεράστια άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη – Σενάριο ανακατάληψης νησίδας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Συμμετέχουν και οι τρεις κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και μονάδες ειδικών δυνάμεων σε όλη τη χώρα.
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή μεγάλη άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άσκηση καλύπτει ευρύ γεωγραφικό φάσμα, από τον Έβρο έως τη Μεγίστη.
Συμμετέχουν και οι τρεις κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων — Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία — καθώς και μονάδες ειδικών δυνάμεων σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικό του μεγέθους της άσκησης είναι ότι συμμετέχουν περισσότερα από 60 αεροσκάφη, ενώ έχει κινητοποιηθεί ολόκληρος ο στόλος του Πολεμικού Ναυτικού.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν όλα τα διαθέσιμα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως τα F-16, Rafale, F-4 Phantom και Mirage, ενώ παράλληλα επιχειρούν και τα Αερομεταφερόμενα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ).
Στόχος είναι να ελεγχθεί η ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον απόηχο των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του «Πίρι Ρέις».
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας η άσκηση δεν συνδέεται με το «Πίρι Ρέις» και εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού.
Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ
«Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.
Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.
Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.
Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».
Να σημειωθεί ότι σήμερα (17.09.2025) στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
