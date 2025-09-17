Τεράστια άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη – Σενάριο ανακατάληψης νησίδας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή μεγάλη άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άσκηση καλύπτει ευρύ γεωγραφικό φάσμα, από τον Έβρο έως τη Μεγίστη.

Συμμετέχουν και οι τρεις κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων — Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία — καθώς και μονάδες ειδικών δυνάμεων σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικό του μεγέθους της άσκησης είναι ότι συμμετέχουν περισσότερα από 60 αεροσκάφη, ενώ έχει κινητοποιηθεί ολόκληρος ο στόλος του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν όλα τα διαθέσιμα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως τα F-16, Rafale, F-4 Phantom και Mirage, ενώ παράλληλα επιχειρούν και τα Αερομεταφερόμενα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ).



Στόχος είναι να ελεγχθεί η ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον απόηχο των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του «Πίρι Ρέις».

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας η άσκηση δεν συνδέεται με το «Πίρι Ρέις» και εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».

Να σημειωθεί ότι σήμερα (17.09.2025) στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.