Η περιπέτεια "Tin Soldier-Μολυβένιος Στρατιώτης" που γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη, βγαίνει στις αίθουσες

To περιπετειώδες θρίλερ με τίτλο "Μολυβένιος Στρατιώτης - Tin Soldier" σε σκηνοθεσία του Brad Furman από την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες αυτήν την Πέμπτη 18-9-2025 σε διανομή της Tanweer ταυτόχρονα με την έξοδο του στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής και το αναμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Πρωταγωνιστούν ο 39χρονος ηθοποιός Scott Eastwood, γιος του "γερόλυκου" της μεγάλης οθόνης Κλιντ Ίστγουντ, ο τιμημένος με Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου, Jamie Foxx για το "Ray" το 2004 ως Ρέι Τσαρλς, η Γαλλίδα ηθοποιός Nora Arnezeder καθώς και ο 82χρονος Αμερικανός ηθοποιός, τιμημένος με 2 Όσκαρ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Επίσης παίζει ο γνωστός ηθοποιός John Leguizamo, ο Shamier Anderson, κ.α.

Αξίζει να θυμίσουμε πως πρόκειται για κινηματογραφική παραγωγή που γυρίστηκε στη χώρα μας τον Μάιο του 2022 και συγκεκριμένα στη Θεσαλονίκη και στη Δράμα.

Διευθυντής φωτογραφίας στην ταινία ήταν ο Tim Maurice-Jones.

Διάρκεια: 86 λεπτά.

Ο Νας Κάβανο (τον υποδύεται ο Σκοτ Ίστγουντ), πρώην κομάντο ειδικών δυνάμεων, ζητά εκδίκηση από έναν ηγέτη αίρεσης ο οποίος έχει διαφθείρει τους παλιούς συμπολεμιστές του, τους Σίντζας. Ο ηγέτης, γνωστός ως Μποκούσι (στο ρόλο ο Αφροαμερικανός σταρ Τζέιμι Φοξ), υπόσχεται στους βετεράνους σκοπό και προστασία, όμως στην πραγματικότητα θα αποκαλυφθεί πως...

Σκηνοθεσία: Μπραντ Φέρμαν, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει στο παρελθόν, το "The Lincoln Lawyer" με τον Matthew McConaughey το 2011, το "Runner Runner" με τους Justin Timberlake and Ben Affleck το 2013 & το 2016 την ταινία με τον Bryan Cranston, "The Infiltrator".