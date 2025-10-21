Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα έως την Τετάρτη 29/10/2025

Στο σινέ Πάνθεον (Δημ. Γούναρη και Κανακάρη) στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, από την Πέμπτη 23/10 έως & την Τετάρτη 29/10/2025 θα προβάλλεται η νέα ταινία του 65χρονου Ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί "Ένα Απλό Ατύχημα" με την οποία θριάμβευσε στο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών κατακτώντας τον Χρυσό Φοίνικα.

Ώρες Προβολών:

ΠΕΜΠΤΗ 19:00 ΚΑΙ 21:30,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00 ΚΑΙ 21:30,

ΣΑΒΒΑΤΟ 19:00 ΚΑΙ 21:30,

ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00 ΚΑΙ 21:30,

ΔΕΥΤΕΡΑ 21:30,

ΤΡΙΤΗ 19:00,

ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 ΚΑΙ 21:30.

«ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑ»

(Yek tasadof-e sadeh-It Was Just an Accident, Ιράν-Γαλλία-Λουξεμβούργο, 2025)

Σκηνοθεσία & σενάριο: Τζαφάρ Παναχί

Ηθοποιοί: Βαχίντ Μομπασερί, Μαριάμ Αφσαρί, Εμπραχίμ Αζίζι, Χαντίς Πακμπατέν.

Η νέα ταινία του σπουδαίου Ιρανού δημιουργού Τζαφάρ Παναχί, "Ένα απλό ατύχημα", που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Μάιο.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν... Είναι αυτός όμως, πράγματι; Aυτό που ξεκινά ως ένα απλό ατύχημα θέτει σε κίνηση μια σειρά από κλιμακούμενες συνέπειες που κόβουν την ανάσα στον θεατή.

Η πλοκή αυτή δίνει την ευκαιρία στον Τζαφάρ Παναχί να μιλήσει με δεξιοτεχνικό τρόπο, οξυδέρκεια, χιούμορ και συγκίνηση για μερικά καυτά και πανανθρώπινα ζητήματα, όπως η εκδίκηση, η αυθαίρετη απονομή δικαιοσύνης, η συγχώρεση κι η αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Η ταινία, με στοιχεία σουρεαλιστικής μαύρης κωμωδίας αλλά και πολιτικού θρίλερ, χαρακτηρίστηκε ως ένα «μπεκετικό αριστούργημα» και μια «πράξη αντίστασης» γεμάτη ανθρωπιά - λιτή και συνταρακτική ταυτόχρονα.

"Ο Τζαφάρ Παναχί επιστρέφει… από τη φυλακή με ένα μπεκετικό αριστούργημα που είναι ταυτόχρονα μια ηχηρή πράξη αντίστασης απέναντι σε ένα καθεστώς αλλά και μια μεγαλειώδης για την σκοτεινή εποχή μας εναλλακτική στο μίσος και την τυφλή εκδίκηση. Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Καννών", έγραψε το flix.gr.

O πολυβραβευμένος και ασυμβίβαστος δημιουργός Τζαφάρ Παναχί, διωκόμενος διαρκώς από ένα θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν που του απαγόρευσε να σκηνοθετεί και τον φυλάκισε μάλιστα δύο φορές, δήλωσε στο περιοδικό Αθηνόραμα πως «δεν θα ήταν καλή ιδέα να το βάλω στα πόδια».

Στο ερώτημα ότι παρά τις συνεχείς διώξεις, η τελευταία του ταινία, εξίσου επικριτική απέναντι στο καθεστώς του Ιράν, μοιάζει να γυρίστηκε με μεγαλύτερη ελευθερία, ενώ επετράπη στον κ. Παναχί να ταξιδέψει ως τις Κάννες, ο ίδιος ανέφερε:

"Οι αρχές δεν μου επέτρεψαν να κάνω ούτε αυτή την ταινία στην πραγματικότητα. Αυτό που συνέβη είναι ότι απορρίφθηκαν όλες οι κατηγορίες εναντίον μου, 15 χρόνια μετά τις ποινές που μου είχαν επιβληθεί, οπότε ουσιαστικά δεν έμεινε τίποτα για να με καταδικάσουν. Αλλά αν θέλετε να κάνετε μια ταινία εντός του συστήματος στο Ιράν, πρέπει πρώτα να υποβάλετε το σενάριό σας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης, όπου συχνά σας ζητούν να κάνετε κάποιες αλλαγές για να σας δώσουν άδειες γυρισμάτων. Και δεν ήμουν τρελός για να τους υποβάλω ένα παρόμοιο σενάριο. Έτσι, παρόλο που μπορούσα πλέον να κάνω ταινίες, ο μόνος τρόπος για να γυρίσω τη συγκεκριμένη ήταν να την κάνω υπόγεια, όπως όλες τις προηγούμενες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου".