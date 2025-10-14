Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Η ταυτότητα του ηθικού αυτουργού ανατρέπει τα δεδομένα

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ταυτοποιηθεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να προσαχθούν τυχόν άλλα πρόσωπα, αν προκύψουν στοιχεία
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, παρά τη σύλληψη των δύο νεαρών δραστών του στυγερού εγκλήματος.
Στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν ήδη συγκεντρώσει στοιχεία για τους δύο 22χρονους και θεωρούσαν πως υπήρχε τρίτο πρόσωπο πίσω από το έγκλημα. Πριν ολοκληρωθούν οι προσαγωγές, ο πρώτος νεαρός παραδόθηκε στις Αρχές, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη αργότερα, φέροντας σύμφωνα με τον πρώτο τον ρόλο του εκτελεστή.
Ο δεύτερος συλληφθείς, που θεωρείται ο δράστης των πυροβολισμών κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη, παραμένει σιωπηλός και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Στη ΓΑΔΑ βρίσκεται και ο ανιψιός του θύματος, αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, προκειμένου να αναγνωρίσει τους δύο νεαρούς.
Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ταυτοποιηθεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να προσαχθούν τυχόν άλλα πρόσωπα, αν προκύψουν στοιχεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι Αρχές έχουν υπόψη τους ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που γνώριζε τις συνήθειες, το πρόγραμμα και την οικονομική κατάσταση του 68χρονου και θεωρούν ότι είχε κίνητρο να οργανώσει το έγκλημα.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η εκτέλεση του επιστάτη, ο οποίος καταδιώχθηκε και δολοφονήθηκε επειδή βρισκόταν κοντά στον ιδιοκτήτη και είχε συμπεριληφθεί στη διαθήκη του. Τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, οι καταθέσεις μαρτύρων και τα ψηφιακά ίχνη αναλύονται προκειμένου να αποκαλυφθεί η πλήρης αλληλουχία των γεγονότων και η εμπλοκή κάθε προσώπου στην υπόθεση.
«Πήγαινα στο κάμπινγκ και έκανα παρέα με κυρίες» κατέθεσε ο συνεργός
Ο 22χρονος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην υπόθεση, δηλώνοντας ότι ήταν συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας που αναζητούσαν οι αρχές. Ο νεαρός, εμφανώς συγκινημένος και με τρέμουλα στα χέρια, περιέγραψε πως είχε προηγούμενα δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ότι αυτός ήταν ο λόγος που μαζί με έναν συνομήλικό του προχώρησαν σε απόπειρα εκβιασμού.
Στην κατάθεσή του ο 22χρονος ανέφερε: «Πήγαινα στο συγκεκριμένο κάμπινγκ γιατί έκανα παρέα με κυρίες μεγάλης ηλικίας και μου έδιναν χρήματα. Πριν από λίγα καλοκαίρια με κακοποίησε σεξουαλικά ο 68χρονος. Ήθελα χρήματα και αποφάσισα να τον εκβιάσω». Ομολόγησε επίσης ότι σε προγενέστερο περιστατικό πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη με αεροβόλο για να τον εκβιάσει» υποστηρίζοντας όμως ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.
Κατόπιν των στοιχείων που έδωσε ο πρώτος νεαρός, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 22χρονο που φέρεται να πυροβόλησε τους δύο άνδρες. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σε προγραμματισμένη επιχείρηση έξω από το σπίτι του υπόπτου στην Καλλιθέα, όπου άνδρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν αναλάβει παρακολούθηση και ενέδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εισήλθε στο κάμπινγκ φορώντας ξανθιά περούκα — στοιχείο που περιέγραψε και αυτόπτης μάρτυρας.
«Θέλαμε να τον εκφοβίσουμε, όχι να τον σκοτώσουμε»
Από την πρώτη ιατροδικαστική εικόνα και τις καταθέσεις προκύπτει πως οι δράστες έριξαν συνολικά πέντε σφαίρες, ενώ στον ιδιοκτήτη αποδόθηκε και μία «χαριστική» βολή στο κεφάλι. Ο 22χρονος αρνείται ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας και δηλώνει πως στόχος τους ήταν ο εκβιασμός για χρηματική απαίτηση.
Ο συνήγορος του πρώτου 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης, επεσήμανε: «Δεν υπήρχε σχέδιο δολοφονίας, στόχος τους ήταν να αποσπάσουν χρήματα». Σε δηλώσεις του τόνισε επίσης ότι μεταξύ εντολέα και θύματος υπήρχε προηγούμενη προσωπική σχέση και όχι συγγενική ή κληρονομικό κίνητρο.
