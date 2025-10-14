Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Η ταυτότητα του ηθικού αυτουργού ανατρέπει τα δεδομένα

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, παρά τη σύλληψη των δύο νεαρών δραστών του στυγερού εγκλήματος.

Στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν ήδη συγκεντρώσει στοιχεία για τους δύο 22χρονους και θεωρούσαν πως υπήρχε τρίτο πρόσωπο πίσω από το έγκλημα. Πριν ολοκληρωθούν οι προσαγωγές, ο πρώτος νεαρός παραδόθηκε στις Αρχές, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη αργότερα, φέροντας σύμφωνα με τον πρώτο τον ρόλο του εκτελεστή.

Ο δεύτερος συλληφθείς, που θεωρείται ο δράστης των πυροβολισμών κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη, παραμένει σιωπηλός και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Στη ΓΑΔΑ βρίσκεται και ο ανιψιός του θύματος, αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, προκειμένου να αναγνωρίσει τους δύο νεαρούς.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ταυτοποιηθεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να προσαχθούν τυχόν άλλα πρόσωπα, αν προκύψουν στοιχεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι Αρχές έχουν υπόψη τους ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που γνώριζε τις συνήθειες, το πρόγραμμα και την οικονομική κατάσταση του 68χρονου και θεωρούν ότι είχε κίνητρο να οργανώσει το έγκλημα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η εκτέλεση του επιστάτη, ο οποίος καταδιώχθηκε και δολοφονήθηκε επειδή βρισκόταν κοντά στον ιδιοκτήτη και είχε συμπεριληφθεί στη διαθήκη του. Τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, οι καταθέσεις μαρτύρων και τα ψηφιακά ίχνη αναλύονται προκειμένου να αποκαλυφθεί η πλήρης αλληλουχία των γεγονότων και η εμπλοκή κάθε προσώπου στην υπόθεση.