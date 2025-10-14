Πετρούπολη: Αλεπού... πάλεψε με κοπέλα για να της αρπάξει τσάντα με κρουασάν!

Έχοντας φτάσει στο σημείο να βλέπουμε αλεπούδες στην Κυψέλη και αγριογούρουνα στο Χαϊδάρι, δεν θα πρέπει να μας προκαλούν έκπληξη και οι προσπάθειες ζώων να βρουν τροφή, ακόμα και αν χρειαστεί να βάλουν χέρι σε ξένες τσάντες.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok δείχνει μια αλεπού στην Πετρούπολη να προσπαθεί να αρπάξει την τσάντα κοπέλας, μέσα στην οποία υπάρχει ένα κρουασάν.

Η αλεπού, μάλιστα, δίνει μάχη αλλά τελικά την χάνει προς μεγάλη απογοήτευσή της.

Όσο, πάντως κι αν τέτοια βίντεο γίνονται viral, το πρόβλημα παραμένει. Άγρια ζώα υποφέρουν και δεν βρίσκουν πουθενά τροφή, επειδή ο άνθρωπος έχει καταστρέψει το φυσικό τους περιβάλλον. Και θα τα βλέπουμε δίπλα μας όλο και πιο συχνά...