Τέλος εποχής για τα Windows 10: Οι επιλογές για τους χρήστες

Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10. Ειδικότερα, οι υπολογιστές που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το λειτουργικό σύστημα Windows 10, δεν θα λαμβάνουν κρίσιμες ενημερώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραβιάσεων και κακόβουλων επιθέσεων.

Η Microsoft καλεί τους χρήστες να προχωρήσουν σε αναβάθμιση στα Windows 11, η οποία διατίθεται δωρεάν για τα περισσότερα νεότερα συστήματα. Tα Windows 10 έχουν μια εντυπωσιακή δεκαετή πορεία, αλλά το λειτουργικό σύστημα, που χρησιμοποιείται από σχεδόν το 41% των υπολογιστών παγκοσμίως —περίπου 400 εκατομμύρια συσκευές—δεν αναμένεται να λάβει άλλες ενημερώσεις μετά το 2026.

Για να διευκολύνει τους χρήστες στην αναβάθμιση σε Windows 11, η Microsoft προσφέρει επιπλέον ένα χρόνο ενημερώσεων ασφαλείας μέσω του προγράμματος Extended Security Updates (ESU). Οι χρήστες των Windows 10 μπορούν να εγγραφούν στο ESU και να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις έως τις 13 Οκτωβρίου 2026. Η Microsoft τονίζει ότι το πρόγραμμα ESU είναι μια προσωρινή λύση και όχι μακροπρόθεσμη, προσφέροντας χρόνο για τη μετάβαση σε νεότερη, υποστηριζόμενη πλατφόρμα.

Τα τρωτά σημεία ασφαλείας των Windows είναι σοβαρό ζήτημα, επομένως το πρόγραμμα ESU είναι απαραίτητο για όλους τους χρήστες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αναβαθμίσουν σε Windows 11. Το κόστος εγγραφής στο πρόγραμμα ESU της Microsoft είναι 30 δολάρια, αλλά οι Ευρωπαίοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν.

Συγκεκριμένα, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Backup και να συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις σας με τον λογαριασμό σας OneDrive είτε να εξαργυρώσετε 1.000 πόντους Microsoft Rewards .

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Windows 10, έκδοση 22H2. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση των Windows στις Ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update και επιλέξτε Προβολή ιστορικού ενημερώσεων. Θα χρειαστεί επίσης να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας.

Μόλις βεβαιωθείτε ότι είστε ενημερωμένοι, επισκεφθείτε ξανά τις Ρυθμίσεις και το Windows Update και αναζητήστε τους συνδέσμους στην επάνω δεξιά γωνία της διεπαφής. Θα πρέπει να αναγράφει «Η υποστήριξη των Windows 10 λήγει τον Οκτώβριο του 2025» και «Εγγραφείτε σε εκτεταμένες ενημερώσεις ασφαλείας για να διατηρήσετε τη συσκευή σας ασφαλή».

Κάτω από αυτό το μήνυμα υπάρχει ένας σύνδεσμος για εγγραφή, ο οποίος θα εμφανίσει τον οδηγό εγγραφής στις Εκτεταμένες Ενημερώσεις Ασφαλείας. Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις σας με το OneDrive, να πληρώσετε 30 $ ή να χρησιμοποιήσετε 1.000 πόντους Microsoft Rewards για το πρόγραμμα ESU.

Εγγραφή στο πρόγραμμα ESU

Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα ESU οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τη λήξη του στις 13 Οκτωβρίου 2026. Το πρόγραμμα ESU είναι μόνο μια προσωρινή λύση που έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους χρήστες περισσότερο χρόνο για αναβάθμιση, αν και οι επιχειρήσεις μπορούν να αγοράσουν έως και τρία επιπλέον χρόνια ενημερώσεων.

Η Microsoft παρέχει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των Εκτεταμένων Ενημερώσεων Ασφαλείας για τα Windows 10, αλλά η επιλογή εγγραφής στο πρόγραμμα ενδέχεται να μην είναι ακόμη διαθέσιμη για όλους τους επιλέξιμους χρήστες.

Φαίνεται ότι η Microsoft εξακολουθεί να διαθέτει τον οδηγό εγγραφής σε όλες τις τοποθεσίες και τις συσκευές.

Πώς μπορώ να λάβω δωρεάν ενημερώσεις ασφαλείας για τα Windows 10;

Υπάρχουν δύο τρόποι για να εγγραφείτε δωρεάν στο πρόγραμμα Εκτεταμένων Ενημερώσεων Ασφαλείας των Windows. Μπορείτε να συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις των Windows με έναν λογαριασμό OneDrive που είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας ή να εξαργυρώσετε 1.000 πόντους Microsoft Rewards.

Στον οδηγό εγγραφής ESU, θα δείτε τρεις επιλογές. Για να εγγραφείτε δωρεάν, επιλέξτε την πρώτη επιλογή, Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του υπολογιστή σας , και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο για να ξεκινήσετε τον συγχρονισμό των ρυθμίσεών σας με το OneDrive χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Microsoft.

Υπάρχει ένα πιθανό μειονέκτημα στον συγχρονισμό με το OneDrive για τη λήψη δωρεάν ενημερώσεων ασφαλείας — ενδέχεται να μην έχετε αρκετό χώρο αποθήκευσης. Η Microsoft παρέχει μόνο 5 GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου. Εάν έχετε πολλά δεδομένα για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ενδέχεται να καταλήξετε να πληρώσετε περισσότερα.