#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Ο Δήμαρχος για την απώλεια του Γιάννη Μάζη

Ο εκλιπών υπήρξε αθλητής του ΝΟΠ και πρωταγωνίστησε στο ελληνικό υγρό στίβο

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του, απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στον γιατρό χειρουργό, μέλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάτρας και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου, Ανδρέα Μάζη και στην οικογένειά του, για την απώλεια του αδελφού του  Γιάννη Μάζη.

 

Ο εκλιπών υπήρξε αθλητής του ΝΟΠ και πρωταγωνίστησε στο ελληνικό υγρό στίβο.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κώστας Πελετίδης Γιάννης Μάζης

