Το Ιαπωνικό "Demon Slayer – Η Ταινία: Το Κάστρο του Άπειρου" πήρε πρωτιά στην Αμερική

Η νέα ταινία Ιαπωνικού anime, της σειράς «Demon Slayer», με τίτλο «Το Κάστρο του Άπειρου» - "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" που χαρακτηρίζεται ως ένα υπερθέαμα για τους φανατικούς του είδους και δεν είναι λίγοι, κατέκτησε την κορυφή στο Αμερικάνικο box office το περασμένο τριήμερο 12-14/9/2025 με εισπράξεις 70 εκατ. δολαρίων που προστίθενται στα ήδη 282,9 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η ταινία έριξε από την κορυφή στις ΗΠΑ το "The Conjuring: Last Rites-Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία" που πάντως ήδη έχει φτάσει παγκοσμίως τα 333 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις και συνεχίζει ακάθεκτο.

Στη χώρα μας στο εγχώριο box office, το 4ήμερο 11 με 14/9/2025, το «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία» σε σκηνοθεσία Μάικλ Τσάβες κράτησε την 1η θέση για 2η συνεχή εβδομάδα, κόβοντας σε 128 αίθουσες πανελλαδικά, 38.086 εισιτήρια και πλέον είναι στα 164.232 και θα ξεπεράσει σύντομα τα 170.000 εισιτήρια. Μάθαμε πως και στην Πάτρα έγινε χαμός με την ταινία αυτή θρίλερ τόσο στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, ιδίως από νεαρόκοσμο που κατέκλυσε τις αίθουσες και το κυλικείο για ποκ κορν, όσο και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο όπου παίχθηκε έως και την Κυριακή 14-9, με την προσέλευση να είναι αμείωτη.

Αυτή η επιτυχία βέβαια υποσκελίζει και αφήνει σε δεύτερη μοίρα πολλές άλλες νέες ταινίες όπως το φιλμ «Η Ζωή του Τσακ» που παίχθηκε στην Πάτρα 1 μόλις εβδομάδα (έχει φτάσει σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής πανελλαδικά τα 10.622 εισιτήρια) ή το φιλμ "Ο Πύργος του Downton: Το Μεγάλο Φινάλε-Downton Abbey: The Grand Finale" σε σκηνοθεσία του Σάιμον Κέρτις που βγήκε την περασμένη Πέμπτη 11-9 και πήγε πολύ μέτρια, με μόλις 1.778 εισιτήρια σε 33 αίθουσες πανελλαδικά, όπως είδαμε στον σχετικό πίνακα στο flix.gr, και στην Πάτρα αν θέλετε να το δείτε προλαβαίνετε μέχρι και την Τετάρτη 17-9 καθώς μετά η ταινία "φεύγει".

Τέλος όσον αφορά στο «Demon Slayer – Η Ταινία: Το Κάστρο του Άπειρου» που αναφέρεται στην εποχή της δυναστείας των Taisho στην Ιαπωνία, και στη χώρα μας πήγε αρκετά καλά, κόβοντας το 4ήμερο της πρεμιέρας του, σε 64 αίθουσες πανελλαδικά, 18.160 εισιτήρια (παίζεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε). Στο εξωτερικό η κοινωνική ταινία εποχής "Downton Abbey: The Grand Finale" έκανε ξεκίνημα στις ΗΠΑ της τάξης των 18,1 εκατ. δολαρίων σε 3,694 αίθουσες, νούμερο που της χάρισε την 3η θέση στον πίνακα του box office.

Η ταινία από το σύμπαν του Demon Slayer, επιχειρεί να αποτελέσει την κορύφωση μιας ιστορίας που ήδη έχει κερδίσει το παγκόσμιο κοινό. Η σκηνοθεσία είναι του Χαρούο Σοτοζάκι.

Ακούγονται οι φωνές των: Νατσούκι Χαναέ, Ακάρι Κιτό, Γιοσιτσούγκου Ματσούοκα, Χιρό Σιμόνο, Τακαχίρο Σακουράι, Ακίρα Ισίντα. Μάλιστα η διάρκεια είναι 155 λεπτά. Διανομή: Feelgood.