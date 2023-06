Τέιλορ Χιλ: Παντρεύτηκε με το πρώτο Etro νυφικό, σε boho chic style

Ετσι, η εικόνα της στο Winter Park μέσα στα δάση του Κολοράντο ήταν glam, λιτή και μποέμ ταυτόχρονα, δηλαδή το look αυτό μπορεί να φορεθεί και με ίσια σανδάλια ή τελείως γυμνά πόδια. Ρούχο που δίνει την αίσθηση της ελευθερίας γι’αυτό δεν σε καταπιέζει καθόλου.

Η Τέιλορ ήθελε να παντρευτεί στον τόπο της σε κλίμα χαλαρό και φυσικό. Ετσι την κάνει να νιώθει άλλωστε και ο αγαπημένος της για τον οποίο έγραψε στο διαδίκτυο: «My best friend, my soulmate, I’ll love you always».

Οσο για το beauty look, ήθελε να αισθάνεται ίδια και απαράλλακτη, να μη φανεί καθόλου διαφορετική. Υιοθέτησε μαλλιά απλά, με ελαφρύ σπάσιμο και έξτρα εσωτερικό όγκο. Μακιγιάζ «simple & élégant», δηλαδή ροδαλά χείλη και διακριτική μάσκαρα. Ο διάκοσμος ολόγυρα είχε western ύφος, άλλωστε μιλάμε για τη γη των cowboys. (Πηγή Vogue)