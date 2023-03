Zara: Τα πρώτα απαραίτητα της άνοιξης στην «pre» καμπάνια με τη Sasha Pivovarova

Με πρέσβειρα το super model Sasha Pivovarova, κυκλοφορεί το Pre-Spring 2023 story του κολοσσού πολυκαταστημάτων Zara.

H 38χρονη ρωσίδα καλλονή και ηθοποιός που μας πρωτοσυστήθηκε μέσα από τον οίκο Prada δεκαεπτά χρόνια πριν, ζει πλέον στη Νέα Υόρκη με τον σύζυγό της φωτογράφο Igor Vishnyakov και τα δυο τους παιδιά. Την βλέπουμε κατάξανθη, με αυστηρό «καρέ» και αφέλειες να λανσάρει τα must have της καινούριας σαιζόν. Αναφερόμαστε σε καμπαρντίνες στο κλασικό μπεζ ή σε μαύρο δέρμα, σε χαλαρά αλλά κομψά ανδρόγυνα κοστούμια, σε φόρμες και παντελόνια «εργασίας», ζέρσει φορέματα, ασύμμετρα τοπ και καθημερινά βαμβακερά πουκάμισα. Φαρδιές ζώνες και πληθωρικά κοσμήματα συμπληρώνουν τα looks. Mπεζ, μαύρο, λευκό οι τόνοι "κλειδιά". Ρίξτε μια ματιά πριν βγείτε για shopping. (Φωτογραφίες Carlijn Jacobs, Styling Imruh Asha, Mακιγιάζ Sam Visser).