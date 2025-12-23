Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24-12-2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΕΠΑΜ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΕΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΟΥΡΔΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΡΔΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΟΥΡΔΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. 

--------------------

KHΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας 

ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤ.  ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ       

=   ΕΤΩΝ  85  = 

Κηδεύουμε  την  Τετάρτη  24  Δεκεμβρίου  2025  και  ώρα   13.00 μ.μ.  από  τον  Ιερό  Ναό ΑΓΙΩΝ  ΠΑΝΤΩΝ  Κοιμητηρίου (Αιγίου)

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ   ΩΡΑ  12.30 μ.μ.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ:

Λιάνα  Σάββερη, Βένη  &  Σπύρος  Προσελέντης, Κώστας  &  Νατάσσα  Γεωργοπούλου, Μίλτος  &  Γιώτα  Γεωργοπούλου, Διονύσης  Βλαχάκης.                                                                

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ            

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

Μετά  την  ταφή  η  οικογένεια  θα  δεχθεί  συλλυπητήρια  στο  «Δημοτικό  Κυλικείο»  έναντι  του  κοιμητηρίου.   

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ

ΤΗΛ: 26910.23300 - 6944323276.

------------------------ 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας  σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΥΓΙΑ

ΕΤΩΝ: 80

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 24-12-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Κυριακή Κούγια, Χρυσούλα & Γεώργιος Μακρής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, Γεώργιος, Ιωάννης, Αλέξανδρος, Χριστόφορος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Ελένη {χήρα} Δημ. Ταμπάκη, Αναστασία {χήρα} Νικ. Κούγια

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ.  ΚΑΡΑΒΟΤΑ

ΕΤΩΝ 60

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  24-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΟΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ   

ΟΛΓΑ χήρα ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΕΤΩΝ  84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ   24 -  12 - 2025   &   ΩΡΑ   2.00   Μ.Μ. ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ  ΑΝΩ  ΑΛΙΣΣΟΥ. Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΣΤΙΣ 1.30 Μ.Μ.

Η   ΑΔΕΛΦΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ  ΣΤΕΦΑΝΩΝ  ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ  ΝΑ  ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ.

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295,

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΑΣ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ

Αυτοκινητιστή - Ετών 73

Κηδεύουμε την Τετάρτη 24-12-2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.

Η σύζυγος: Παναγιώτα

Τα παιδιά του: Βασίλειος, Παρασκευή

Τα αδέλφια του: Γεώργιος και Λουκία Κακουλίδη, Κική και Αναστάσιος Γελάσιος

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΡΔΑΡΗ

ΕΤΩΝ 100

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ:
ΑΚΡΙΒΗ - ΑΝΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΚΥΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  93

Κηδεύουμε την Τετάρτη  24-12-2025 & ώρα  1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η  ΚΟΡΗ  ΤΟΥ: ΣΟΥΖΑΝΑ  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

KHΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ.  ΜΑΜΜΗ      

ΓΕΩΛΟΓΟ

=   ΕΤΩΝ  63  = 

Κηδεύουμε  την  Τετάρτη   24  Δεκεμβρίου  2025 και  ώρα   3 μ.μ.   από  τον  Ιερό  Ναό  EIΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  (Αιγίου).

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ   ΩΡΑ  2.30 μ.μ.

H ΣΥΖΥΓΟΣ:  Ροζαλία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Αναστασία,   Αλίκη 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Πολυξένη  Μαμμή, Δήμητρης  Μαμμής.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ                       

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ                      

Μετά  την  ταφή  η  οικογένεια  θα  δεχθεί  συλλυπητήρια  στο  «Δημοτικό  Κυλικείο»  έναντι  του  κοιμητηρίου

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ

ΤΗΛ: 26910.23300 - 6944323276.

--------------------------  

