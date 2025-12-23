Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24-12-2025

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΕΠΑΜ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΕΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΟΥΡΔΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΡΔΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΟΥΡΔΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

KHΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤ. ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ

= ΕΤΩΝ 85 =

Κηδεύουμε την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Κοιμητηρίου (Αιγίου)

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12.30 μ.μ.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ:

Λιάνα Σάββερη, Βένη & Σπύρος Προσελέντης, Κώστας & Νατάσσα Γεωργοπούλου, Μίλτος & Γιώτα Γεωργοπούλου, Διονύσης Βλαχάκης.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Μετά την ταφή η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο» έναντι του κοιμητηρίου.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΥΓΙΑ

ΕΤΩΝ: 80

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 24-12-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Κυριακή Κούγια, Χρυσούλα & Γεώργιος Μακρής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, Γεώργιος, Ιωάννης, Αλέξανδρος, Χριστόφορος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Ελένη {χήρα} Δημ. Ταμπάκη, Αναστασία {χήρα} Νικ. Κούγια

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΟΤΑ

ΕΤΩΝ 60

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΟΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΛΓΑ χήρα ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 2.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1.30 Μ.Μ.

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΑΣ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ

Αυτοκινητιστή - Ετών 73

Κηδεύουμε την Τετάρτη 24-12-2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.

Η σύζυγος: Παναγιώτα

Τα παιδιά του: Βασίλειος, Παρασκευή

Τα αδέλφια του: Γεώργιος και Λουκία Κακουλίδη, Κική και Αναστάσιος Γελάσιος

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΡΔΑΡΗ

ΕΤΩΝ 100

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ:

ΑΚΡΙΒΗ - ΑΝΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε την Τετάρτη 24-12-2025 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

