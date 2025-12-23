Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24-12-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΕΠΑΜ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΕΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΟΥΡΔΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΡΔΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΟΥΡΔΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
KHΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤ. ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ
= ΕΤΩΝ 85 =
Κηδεύουμε την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Κοιμητηρίου (Αιγίου)
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12.30 μ.μ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ:
Λιάνα Σάββερη, Βένη & Σπύρος Προσελέντης, Κώστας & Νατάσσα Γεωργοπούλου, Μίλτος & Γιώτα Γεωργοπούλου, Διονύσης Βλαχάκης.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Μετά την ταφή η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο» έναντι του κοιμητηρίου.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ: 26910.23300 - 6944323276.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΥΓΙΑ
ΕΤΩΝ: 80
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 24-12-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Κυριακή Κούγια, Χρυσούλα & Γεώργιος Μακρής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, Γεώργιος, Ιωάννης, Αλέξανδρος, Χριστόφορος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Ελένη {χήρα} Δημ. Ταμπάκη, Αναστασία {χήρα} Νικ. Κούγια
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΟΤΑ
ΕΤΩΝ 60
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΟΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΛΓΑ χήρα ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 2.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1.30 Μ.Μ.
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295,
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΑΣ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ
Αυτοκινητιστή - Ετών 73
Κηδεύουμε την Τετάρτη 24-12-2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.
Η σύζυγος: Παναγιώτα
Τα παιδιά του: Βασίλειος, Παρασκευή
Τα αδέλφια του: Γεώργιος και Λουκία Κακουλίδη, Κική και Αναστάσιος Γελάσιος
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΡΔΑΡΗ
ΕΤΩΝ 100
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ:
ΑΚΡΙΒΗ - ΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Τετάρτη 24-12-2025 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
KHΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΜΑΜΜΗ
ΓΕΩΛΟΓΟ
= ΕΤΩΝ 63 =
Κηδεύουμε την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό EIΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Αιγίου).
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2.30 μ.μ.
H ΣΥΖΥΓΟΣ: Ροζαλία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Αναστασία, Αλίκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Πολυξένη Μαμμή, Δήμητρης Μαμμής.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Μετά την ταφή η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο» έναντι του κοιμητηρίου
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ: 26910.23300 - 6944323276.
--------------------------
