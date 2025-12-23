Αντίο στον μοναδικό Κρις Ρία της υπέροχης μπαλάντας "Looking For The Summer"

Πολύ θλιβερή ήταν η είδηση της απώλειας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του Κρις Ρία - Chris Rea (ολόκληρο το όνομα του εκλεκτού Βρετανού μουσικού και ερμηνευτή ήταν Κρίστοφερ Άντον Ρία). Είχε γεννηθεί στις 4 Μαρτίου 1951 στο Μίντλεσμπρο της Μ. Βρετανίας και έσβησε την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Πέρα από ιδιαίτερος ερμηνευτής με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, ο Κρις Ρία που είχε πολλούς θαυμαστές και στην Ελλάδα, ήταν και εξαιρετικός κιθαρίστας της ροκ και μπλουζ μουσικής.

Ο Ρία όπως έγραψε το in.gr, συνδύαζε μπλουζ, ποπ, soul και soft rock μουσικά στοιχεία στα 25 στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, με πιο μεγάλες επιτυχίες του το The Road to Hell, από το ομώνυμο άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 1 των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο (ήταν το 10ο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδοποιού και είχε βγει το 1989), το υπέροχο Driving Home for Christmas, ένα διαχρονικό αγαπημένο τραγούδι των Χριστουγέννων που είχε πρωτοκυκλοφορήσει τέλη του '70 και η δημοφιλία του παραμένει ισχυρή έως τις μέρες μας καθώς ακούγεται ολοένα στα ραδιόφωνα, καθώς και άλλα υπέροχα κομμάτια όπως το On the Beach και το Josephine, επίσης πολύ αγαπημένα πολλών μουσικόφιλων.

Προσωπικά μιλώντας το πιο διαλεχτό κομμάτι του Κρις Ρία που βγάζει και μία μελαγχολία είναι το πολύ ατμοσφαιρικό "Looking For The Summer" που πρωτακούσαμε αρχές του '90. Το συγκεκριμένο κομμάτι προέρχεται από το άλμπουμ "Auberge" που πήγε στο νο. 1 των Βρετανικών Album charts το 1991.

Η δεκαετία του 1980 ήταν εξάλλου και η πιο επιτυχημένη εμπορικά περίοδος του Κρις Ρία και πραγματικά η απώλεια του μέσα στις γιορτινές μέρες που διανύουμε μας στενοχώρησε πολύ. Η πρώτη του επιτυχία ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με το τραγούδι του Fool (If You Think It’s Over) το 1978, το οποίο έφτασε στο νούμερο 12 και χάρισε μάλιστα στον Κρις Ρία μια υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

Γενικά κατά την άποψη μου ήταν ένας χαμηλών τόνων καλλιτέχνης που θα λέγαμε πως προσέγγιζε ως ύφος τον Λέοναρντ Κοέν, πάντα με το δικό του προσωπικό μουσικό ιδίωμα και την ωραία, ελάχιστα βραχνή φωνή που χάιδευε με τις μπαλάντες του τα αυτιά και την ψυχή μας.

Ο Κρις Ρία ήταν γεννημένος το 1951 στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας, από πατέρα Ιταλό και μητέρα Ιρλανδή. «Με απέραντη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κρις», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντος Κρις Ρία, στην οποία επισημαίνεται πως ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή «σε νοσοκομείο, ύστερα από σύντομη ασθένεια».

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ και το in.gr

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ