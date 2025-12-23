Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble, που είχε προγραμματιστεί με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι.

Οι συναυλίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σε εμβληματικούς χώρους, όπως το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, το Theatre Royal Drury Lane στο Λονδίνο και η Όπερα του Σίδνεϊ, με τη συμμετοχή των Γιάννη Χαρούλη και Νατάσσας Μποφίλιου.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.Οι θεατές που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια θα αποζημιωθούν αυτόματα, μέσω του τρόπου και του σημείου από όπου έγινε η αρχική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοδεία ανακοινώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο, τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι ανακοίνωσε την απόφαση του να κινηθεί νομικά, υπογραμμίζοντας ότι «η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά, διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση



Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί.