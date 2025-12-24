«Έξυπνες» κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους της Πάτρας – Σε λειτουργία οι πρώτες μονάδες

Ριζικά αλλάζει η εικόνα της οδικής επιτήρησης στην Πάτρα, καθώς η τεχνολογία αιχμής μπαίνει δυναμικά στη μάχη για την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της κυκλοφορίας.

Οι «έξυπνες» κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν πλέον πραγματικότητα για την αχαϊκή πρωτεύουσα, με τις πρώτες μονάδες να έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά της η εφημερίδας "Πολιτεία", κάμερες υψηλής ευκρίνειας έχουν εγκατασταθεί σε κομβικά σημεία της πόλης, μεταξύ αυτών και στην Ακτή Δυμαίων.

Πρόκειται για προηγμένα συστήματα που δεν περιορίζονται στην απλή καταγραφή εικόνας, αλλά αξιοποιούν λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, ικανό να εντοπίζει παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Οι κάμερες λειτουργούν με φωτοκύτταρα και ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται αυτόματα, ανάλογα με την κίνηση που καταγράφουν. Είναι τοποθετημένες κυρίως σε φωτεινούς σηματοδότες και στοχεύουν στον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η μη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η άμεση διασύνδεση των καμερών με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης (100). Η εικόνα μεταφέρεται ζωντανά στους αξιωματικούς βάρδιας της ΕΛ.ΑΣ., δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης ή έκτακτων συμβάντων. Παράλληλα, το καταγεγραμμένο υλικό θα αξιοποιείται και στη διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων, προσφέροντας αντικειμενικά στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν.

Περίπου 50 κάμερες σε πρώτη φάση

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας προβλέπεται η λειτουργία περίπου 50 καμερών σε πρώτη φάση. Ο αριθμός αυτός δεν θεωρείται τελικός, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση του δικτύου επιτήρησης, ώστε να καλυφθούν όλοι οι κρίσιμοι οδικοί άξονες της πόλης.

Στόχος της ψηφιακής επιτήρησης είναι η ουσιαστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς, αλλά και η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Τα πρώτα σημεία εγκατάστασης

Ήδη κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε φανάρια κατά μήκος της Ακτής Δυμαίων, στις διασταυρώσεις με τις οδούς Παπαφλέσσα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Ανθείας, καθώς και στην Παραλία Πατρών, στο ύψος του χειμάρρου Παναγίτσα.

Παράλληλα, εγκαταστάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στις εισόδους της μίνι Περιμετρικής, από την περιοχή των Ταμπαχάνων έως την πλατεία Μαρούδα, μπροστά από το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», αλλά και στην Πατρών – Κλάους, όπου συχνά καταγράφονται επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές και αυτοσχέδιες κόντρες.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση καμερών στη νέα εθνική οδό Πατρών – Αθηνών, σε κομβικά σημεία όπως οι διασταυρώσεις Αρέθα και Κανελλοπούλου, καθώς και στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου και Όθωνος Αμαλίας.

Η Πάτρα μπαίνει έτσι σε μια νέα εποχή ψηφιακής οδικής επιτήρησης, με τις αρχές να προσδοκούν ότι η τεχνολογία θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις παραβάσεις και θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.