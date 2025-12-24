Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα και η εικόνα σήμερα στους δρόμους - Δείτε live χάρτη

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στην Αιτωλοακαρνανία , όπου το μπλόκο στα διόδια Αγγελοκάστρου παραμένει ενεργό. Παρότι οι αγρότες παραχώρησαν δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, η ΕΛ.ΑΣ. δεν έδωσε άδεια διέλευσης και η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω παρακαμπτηρίων, με τα οχήματα να εισέρχονται στο Αγρίνιο και να επανέρχονται στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Κουβαρά, με κατεύθυνση προς Ήπειρο.

Έτσι, όλα τα οχήματα με κατεύθυνση είτε προς Πύργο είτε προς Κόρινθο διέρχονται υποχρεωτικά μέσα από τον αστικό ιστό της Πάτρας.

Αχαΐα και Δυτική Ελλάδα: Κυκλοφορία μέσα από τις πόλεις Στην Αχαΐα, συνεχίζεται το μπλόκο των αγροτών στην περιμετρική οδό της Πάτρας , με την Τροχαία να μην αποδέχεται την παραχώρηση μίας λωρίδας κυκλοφορίας που πρότειναν οι αγρότες, κρίνοντας ότι εγκυμονεί κινδύνους.

Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε αρκετές περιοχές, τόσο λόγω της αποχώρησης τρακτέρ από το οδόστρωμα όσο και επειδή η έξοδος των εκδρομέων κορυφώθηκε χθες .

Σε εξέλιξη παραμένουν για 18η συνεχόμενη ημέρα οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, με την Τροχαία να απαγορεύει την κυκλοφορία Ι.Χ. στο εθνικό δίκτυο σε σημεία όπου έχουν στηθεί μπλόκα, επικαλούμενη λόγους οδικής ασφάλειας.

Η εικόνα σήμερα

Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο εμφανίζεται πιο ομαλή, κυρίως επειδή τα περισσότερα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί στα δεξιά των δρόμων και η κύρια έξοδος των εκδρομέων πραγματοποιήθηκε χθες. Ωστόσο, όπου υπάρχουν μπλόκα, η κυκλοφορία Ι.Χ. παραμένει απαγορευμένη με απόφαση της αστυνομίας, με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να ενημερώνονται για τις παρακάμψεις.

Στερεά Ελλάδα: Ελεγχόμενη ροή με χαμηλές ταχύτητες

Στα μπλόκα της Θήβας και του Κάστρου, η αρχική παραχώρηση μίας λωρίδας κυκλοφορίας κρίθηκε επισφαλής. Ωστόσο, αργά το βράδυ της Τρίτης δόθηκε τελικά στην κυκλοφορία μιάμιση λωρίδα ανά κατεύθυνση, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Οι αγρότες στο Κάστρο έχουν δηλώσει ότι η λωρίδα θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οπότε και προτίθενται να επαναφέρουν τον αποκλεισμό. Στο σημείο, οι άνδρες της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ρυθμίζουν την κυκλοφορία, με τα Ι.Χ. να κινούνται από την Εθνική Οδό και τα φορτηγά να εκτρέπονται στον παράδρομο, μέσω του κόμβου Ριτσώνας.

Μακεδονία: Αποκατάσταση στα Μάλγαρα, παραμένουν αποκλεισμοί

Στα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες παραχώρησαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ο δρόμος καθαρίστηκε και η Τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης. Λίγο μετά τις 13:00 αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε παραμείνει κλειστό για 22 ημέρες. Σύμφωνα με απόφαση των αγροτών, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός έως και την Παρασκευή.

Αντίθετα, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, παραμένει κλειστή η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», καθώς η Τροχαία δεν έχει εγκρίνει την επαναλειτουργία της, παρά τη μετακίνηση των τρακτέρ στο πλάι του δρόμου. Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Βελτίωση στη Νίκαια – Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου, μετά από συνεννόηση με τις αρχές, δόθηκε σε κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο Ι.Χ. όσο και φορτηγά, αποκαθιστώντας τη ροή στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και μειώνοντας τις παρακάμψεις για τους οδηγούς από Αθήνα.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη στις 11:30, στη σκηνή του μπλόκου, με στόχο την αποτίμηση των κινητοποιήσεων και την αποστολή εορταστικών ευχών προς την κοινωνία.

Πελοπόννησος: Παρουσία τρακτέρ, χωρίς γενικευμένη ταλαιπωρία

Στην Καλαμάτα, αγρότες από το μπλόκο της Θουρίας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης πορεία με περίπου 30 τρακτέρ στο κέντρο της πόλης, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τα αιτήματά τους. Στη συνέχεια επέστρεψαν στον κόμβο της Θουρίας στον αυτοκινητόδρομο Μορέας, που παραμένει κλειστός για ένατη ημέρα, με την κυκλοφορία να εξυπηρετείται μέσω παραδρόμου.

Μπλόκα υπάρχουν επίσης στη Νεστάνη και στο Άργος, με τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος. Όπως τονίζουν οι αγρότες, στόχος τους δεν είναι να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις των Χριστουγέννων, αλλά να διατηρήσουν τη στήριξη της κοινωνίας.







