Πενσιλβάνια: 2 νεκροί και 5 αγνοούμενοι από τις εκρήξεις στο γηροκομείο

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 2 εκρήξεις που έγιναν την Τρίτη σε γηροκομείο στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Αρκετοί ηλικιωμένοι συνεχίζουν να αγνοούνται μετά τις εκρήξεις στον πρώτο όροφο του γηροκομείου, με τις αρχές της Πενσιλβάνια να τους αναζητούν. Οι συγγενείς τους ζητούν να τους δοθούν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση μέρος του κτιρίου με αποτέλεσμα να παγιδευτεί κόσμος στο υπόγειο.

«Ως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», ανέφερε ο Τζος Σαπίρο, ο κυβερνήτης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.