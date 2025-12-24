Πενσιλβάνια: 2 νεκροί και 5 αγνοούμενοι από τις εκρήξεις στο γηροκομείο

Ένοικοι εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια
Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 2 εκρήξεις που έγιναν την Τρίτη σε γηροκομείο στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.
Αρκετοί ηλικιωμένοι συνεχίζουν να αγνοούνται μετά τις εκρήξεις στον πρώτο όροφο του γηροκομείου, με τις αρχές της Πενσιλβάνια να τους αναζητούν. Οι συγγενείς τους ζητούν να τους δοθούν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.
Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση μέρος του κτιρίου με αποτέλεσμα να παγιδευτεί κόσμος στο υπόγειο.
«Ως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», ανέφερε ο Τζος Σαπίρο, ο κυβερνήτης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.
Πέντε άνθρωποι αναζητούνταν το βράδυ, διευκρίνισε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Μπρίστολ όπου βρίσκεται το γηροκομείο.
«Κάποιοι μπορεί να έφυγαν» από το γηροκομείο «με μέλη των οικογενειών τους», σημείωσε πάντως ο Κέβιν Ντιπολίτο, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής.
Η πρώτη έκρηξη έγινε στις 14:19 (τοπική ώρα· 21:19 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε κατάρρευση μέρους του κτιρίου, παγιδεύοντας κόσμο στο υπόγειο, διευκρίνισε.
Όταν πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο, μερικά λεπτά αργότερα, «ήταν αισθητή έντονη οσμή αερίου», σύμφωνα με τον κ. Ντιπολίτο. Οι άνδρες του απομάκρυναν «αρκετούς ενοίκους» προτού σημειωθεί νέα έκρηξη κι ξεσπάσει φωτιά, πρόσθεσε.
Οι πυροσβέστες μπόρεσαν να περιορίσουν τις φλόγες, αλλά η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται «όσο δεν ξέρουμε με βεβαιότητα πως έχουν βγει όλοι από το κτίριο», εξήγησε ο κ. Ντιπολίτο.
