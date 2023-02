Αν Χαθαγουέι και Κρίστεν Στιούαρτ ή αλλιώς Valentino εναντίον Chanel στο Βερολίνο...

Στο διεθνές σινε-φεστιβάλ του Βερολίνου έδωσαν το παρών δυο super stylish αμερικανίδες stars, η Αν Χαθαγουέι και η Κρίστεν Στιούαρτ, ντυμένες από δυο κορυφαία luxury labels της γηραιάς ηπείρου.

Τιμώντας την έναρξη της διοργάνωσης το βράδυ της Πέμπτης έκαναν αυτόματα τα φλας να αστράψουν αν και ταυτόχρονα διεξαγόταν ακτιβιστική διαδήλωση διαμαρτυρίας για τα ορυκτά καύσιμα.

Η 40χρονη Αν επέλεξε Valentino Couture, αναδεικνύοντας το ψιλόλιγνο κορμί της. Ηταν μια τουαλέτα από διάφανο, πουά τούλι γεμάτη δερμάτινα φιογκάκια που δημιουργούσε την αίσθηση του γυμνού μέσα από δίχτυ. Σατινέ μαύρες γόβες και ένας κότσος με ατίθασα τσουλούφια ολοκλήρωσαν το look. H διάσημη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη ρομαντική κωμωδία «She Came To Me», με βασικό ήρωα έναν συνθέτη που ανακαλύπτει ξανά το συγγραφικό του πάθος μετά από ένα one-night stand.