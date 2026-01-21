Ελλάδα - Ρουμανία 18-9: Έξι στα έξι στους ομίλους και ώρα ημιτελικού στο Βελιγράδι για την εθνική πόλο

Χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα και ξεκουράζοντας παίκτες, η Εθνική πόλο των ανδρών διατήρησε το αήττητό της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης.

Η Ελλάδα νίκησε στο… χαλαρό την Ρουμανία με -σε ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον- και “έφυγε” για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία, εκεί που θα κριθεί ένα ιστορικό -πρώτο- μετάλλιο για τη Γαλανόλευκη στη διοργάνωση!

Η Ρουμανία παρουσίασε μεγάλο πρόβλημα, στο να αντιμετωπίσει την άμυνα της Ελλάδας. Η Εθνική πόλο των ανδρών ήταν εντυπωσιακή και έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο προηγούμενη με 5 γκολ, με τους Παπαναστασίου, Αργυρόπουλο, Σπάχιτς, Χαλιβόπουλο και Παπανικολάου να διαμορφώνουν το σκορ της πρώτης περιόδου.

Η Ρουμανία παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστική στην άμυνα, στο πρώτο μισό της δεύτερης περιόδου, δεχόμενη μόλις ένα γκολ από την γαλανόλευκη (0-6 με τον Γενηδουνιά), ενώ ακολούθησε και το πρώτο της (-6 με την εκτέλεση πέναλτι του Γκεοργκιέσκου). Στη συνέχεια όμως η Γαλανόλευκη πήρε και πάλι… μπρος και πέτυχε δυο γκολ με τους Χαλιβόπουλο, Αργυρόπουλο και Γενηδουνιά να ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 1-9.

Με την εκκίνηση του τρίτου οκταλέπτου, η Ρουμανία εμφάνισε μια επιθετική εικόνα και σημείωσε δυο γκολ (3-9το σκορ) με την εκτέλεση πέναλτι του Φουλέα και το γκολ του Γκεοργκέσκου στην κόντρα. Ο Παπαναστασίου σκόραρε (3-10) και έκοψε το σερί των τυπικά γηπεδούχων, που στη συνέχεια μείωσαν κι άλλο με τον Γκεόργκε (4-10). Το γκολ του Γκιουβέτση ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-11, για να έρθει ο Γκεοργκέσκου και με εκτέλεση πέναλτι να κάνει το 5-11. Γενηδουνιάς και Κάκαρης διαμόρφωσαν το 5-13 της 3ης περιόδου

Η Ελλάδα έβγαλε και πάλι αμυντικά προβλήματα, πήγε… χαλαρά στο 4ο οκτάλεπτο και είδε τη Ρουμανία να μειώνει κι άλλο (7-15). Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου, όμως, συνέχισαν να σκοράρουν -με τον Γενηδουνιά να φτάνει τα 4 γκολ στο ματς- και την Ελλάδα να επικρατεί τελικά με 18-9.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 9-1, 13-5, 18-9