Σέρρες: Αποκαλύψεις για τον νεκρό πυροσβέστη

Τις λεπτομέρειες γύρω από τον τραγικό επίλογο στο θρίλερ των τελευταίων ημερών με τον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνο Γκίνη, περιέγραψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ο 45χρονος διοικητής εντοπίστηκε νεκρός χθες Σάββατο στο όρος Μπέλλες από αγρότη και άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές και έγινε η ταυτοποίησή του.

Όπως περιέγραψε σήμερα στο Open ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ήταν πεσμένος μπρούμυτα, φορούσε μόνο το μποξεράκι και τις κάλτσες του και είχε κόψει τις φλέβες του, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν και το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για αυτοχειρία και όχι για εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

«Όταν εξαφανιστεί ένας άνθρωπος και δεν υπάρχουν στοιχεία απαγωγής από το σημείο που έφυγε και αφήνει εκεί τα προσωπικά του αντικείμενα, αυτό είναι κακός οιωνός. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα απόκρημνο σημείο και βρέθηκε από έναν αγρότη κοντά σε ένα καταφύγιο κυνηγών. Είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σε απόσταση περίπου 300 μέτρων. Βρέθηκε ημίγυμνος, φορούσε το μποξεράκι του και τις κάλτσες του. Ήταν μπρούμυτα πεσμένος. Είχε κόψει τις φλέβες του. Δεν βρέθηκε αυτό που χρησιμοποίησε για να κόψει τις φλέβες του. Αν χρησιμοποίησε ένα ξυράφι, το πέταξε κάτω. Είναι δύσκολο να βρεθεί», ανέφερε αρχικά ο κ. Καλλιακμάνης και συνέχισε:

«Φαίνεται πως αυτός ο άνθρωπος είχε αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή του για κάποιους λόγους.

Δεν φαίνονται στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ερευνάται αυτή η υπόθεση από την Αστυνομία να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία, δύσκολο να υπάρχει εγκληματική ενέργεια.

Θα μου πείτε γιατί βρέθηκε γυμνός; Πολλές φορές λέμε ότι αυτός που έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει κάνει κάποιες ενέργειες που δεν μπορεί να τις δικαιολογήσεις. Άλλωστε και η αυτοκτονία είναι μια παράλογη ενέργεια. Για παράδειγμα, αυτοί που πέφτουν στο νερό βγάζουν τα παπούτσια».