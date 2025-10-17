Tέιλορ Σουίφτ: Το νέο άλμπουμ της προκάλεσε συνωστισμό θαυμαστών της σε γερμανικό μουσείο!

Η επιδραστικότητα της Αμερικανίδας star Τέιλορ Σουίφτ είναι απίστευτη.

Οι ορκισμένοι fans της κατακλύζουν αναπάντεχα μουσείο στη Γερμανία χάρη στο τελευταίο της μουσικό άλμπουμ. Εκεί εκτίθεται πορτρέτο της Οφηλίας, η οποία είναι το κεντρικό πρόσωπο σε τραγούδι και μουσικό βίντεο από το «The Life of a Showgirl».

Στο βίντεο, που έχει προβληθεί πάνω από 65 εκατομμύρια φορές στο Youtube, ο πίνακας ζωντανεύει, με τη Σουίφτ στο επίκεντρό του.

Ο λόγος για το Hessische Landesmuseum στην πόλη Βισμπάντεν όπου προκλήθηκε συνωστισμός το περασμένο σαββατοπκύριακο.

«Απολαμβάνουμε πραγματικά αυτή την προσοχή – είναι πολύ διασκεδαστικό» δήλωσε η εκπρόσωπος του μουσείου, Σουσάνε Χίρσμαν στο Associated Press.

Μίλησε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 και πρόσθεσε: «Είμαστε πραγματικά έκπληκτοι που τα μέσα ενημέρωσης ενδιαφέρονται για αυτό».