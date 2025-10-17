Tέιλορ Σουίφτ: Το νέο άλμπουμ της προκάλεσε συνωστισμό θαυμαστών της σε γερμανικό μουσείο!

Το «The Life of a Showgirl» έστρεψε τους προβολής στο ρομαντικό πορτρέτο της Οφηλίας στο Βισμπάντεν
Η επιδραστικότητα της Αμερικανίδας star Τέιλορ Σουίφτ είναι απίστευτη.
Οι ορκισμένοι fans της κατακλύζουν αναπάντεχα μουσείο στη Γερμανία χάρη στο τελευταίο της μουσικό άλμπουμ. Εκεί εκτίθεται πορτρέτο της Οφηλίας, η οποία είναι το κεντρικό πρόσωπο σε τραγούδι και μουσικό βίντεο από το «The Life of a Showgirl».
Στο βίντεο, που έχει προβληθεί πάνω από 65 εκατομμύρια φορές στο Youtube, ο πίνακας ζωντανεύει, με τη Σουίφτ στο επίκεντρό του.
Ο λόγος για το Hessische Landesmuseum στην πόλη Βισμπάντεν όπου προκλήθηκε συνωστισμός το περασμένο σαββατοπκύριακο.
«Απολαμβάνουμε πραγματικά αυτή την προσοχή – είναι πολύ διασκεδαστικό» δήλωσε η εκπρόσωπος του μουσείου, Σουσάνε Χίρσμαν στο Associated Press.
Μίλησε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 και πρόσθεσε: «Είμαστε πραγματικά έκπληκτοι που τα μέσα ενημέρωσης ενδιαφέρονται για αυτό».
Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, διευκρίνισε. «Για εμάς, είναι μια πραγματικά εξαιρετική ευκαιρία να φέρουμε στο μουσείο ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν ακόμα και απλώς να μιλήσουμε για την τέχνη».
Οι θαυμαστές συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για πίνακα του Φρίντριχ Χάιζερ του 1900 . Μάλιστα, από το μουσείο δημοσιεύθηκε πρόσκληση προς όλους τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες της Σουίφτ να παρακολουθήσουν ειδική ξενάγηση.
Η είδηση στη συνέχεια έγινε viral στο διαδίκτυο. Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξηγούσαν πού βρίσκεται ο πίνακας και έλαβαν χιλιάδες likes.
Η προσωπογραφία είναι ρομαντική και δείχνει τα χείλη της Οφηλίας σαν μπουμπούκια τριαντάφυλλου ελαφρώς ανοιχτά και το άψυχο σώμα της περιτριγυρισμένο από νούφαρα. Θυμίζουμε πως στον σαιξπηρικό «Αμλετ», η σύζυγός του Οφηλία τρελαίνεται και πνίγεται.
