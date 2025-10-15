Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 16 έως και 22 Οκτωβρίου 2025

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας ξεχωρίζει το "Μετά το Κυνήγι" του Λούκα Γκουαντανίνο με την Τζούλια Ρόμπερτς & η κωμωδία "Τύχη Βουνό" με τον Κιάνου Ριβς και τον Σεθ Ρόγκεν

Στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από τις 16 έως και τις 22 Οκτωβρίου 2025 το πρόγραμμα προβολών είναι το εξής: Αίθουσα 2 στις 20.10 καθημερινά "Τύχη Βουνό - Good Fortune" Αφού ενσάρκωνε έναν εμβληματικό πλέον action hero στο επιτυχημένο σινέ franchise του "John Wick", τώρα ο 61χρονος σταρ Κιάνου Ριβς υποδύεται έναν άγγελο στην κωμωδία που αποτελεί σκηνοθετικό ντεμπούτο του διάσημου κωμικού Αζίζ Ανσάρι ("Master of None") με τίτλο "Τύχη Βουνό". Κεντρικός ήρωας είναι ο Γκάμπριελ (Κιάνου Ριβς), ένας καλοπροαίρετος αλλά... "άμπαλος" άγγελος που ανακατεύει τις ζωές ενός εργάτη (Ανσάρι) και ενός εύπορου χρηματιστή (τον υποδύεται ο Σεθ Ρόγκεν). Στη διανομή των ηθοποιών της ταινίας βρίσκουμε, ακόμη, τις γνωστές ηθοποιούς Σάντρα Ο και Κίκι Πάλμερ. Διανομή από Σπέντζος. Διάρκεια: 98 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 21.00 καθημερινά "Μετά το Κυνήγι - After the Hunt" O σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο από το Παλέρμο της Σικελίας, δημιουργός ταινιών όπως το "Queer" με τον Ντάνιελ Κρεγκ και το Οσκαρικό "Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου", επέλεξε για τη νέα του ταινία την Αμερικανίδα σταρ Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία εναρκώνει το ρόλο μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου η οποία βρίσκεται σε ένα προσωπικό και επαγγελματικό σταυροδρόμι, όταν μπαίνει στο στόχαστρο μιας καταγγελίας και ταυτόχρονα ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν της κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Η ταινία προβλήθηκε εκτός διαγωνιστικού προγράμματος στο φετινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας. Διάρκεια: 139 λεπτά. Παίζουν και οι Άντριου Γκάρφιλν, Μάικλ Στούλμπαργκ-Michael Stuhlbarg. Διανομή από Feelgood.

Αίθουσα 4 στις 20.30 και στις 23.00 καθημερινά "Νεκρό Τηλέφωνο 2 - Black Phone 2" Αφού ξεπέρασε σε εισπράξεις παγκοσμίως τα 161 εκατομμύρια δολάρια το 2021 το φιλμ τρόμου "Νεκρό Τηλέφωνο" αποκτά σίκουελ με τίτλο "Black Phone 2" σε σκηνοθεσία & πάλι του Scott Derrickson που βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο του στις Αμερικάνικες αίθουσες. Το σενάριο συνυπογράφουν οι C. Robert Cargill και Scott Derrickson. Όπως και στην πρώτη ταινία, παίζουν και εδώ ο 54χρονος Αμερικανός σταρ Ethan Hawke, και οι Mason Thames, Madeleine McGraw και Jeremy Davies ενώ στο καστ προστέθηκε ο 62χρονος Μεξικανός ηθοποιός Demián Bichir που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το "A Better Life" (2011). Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. H ταινία συγκεντρώνει 85% στο rotten tomatoes.

Αίθουσα 6 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Heidi: Rescue of the Lynx - Χάιντι: Η Διάσωση του μικρού λύγκα" Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι, γνωστή για την αγάπη της για κάθε είδους περιπέτεια, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα βοσκοτόπια και πανύψηλες βουνοκορφές. Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι τον ονομάζει Πέπερ και τον περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά. Καθώς τα παιχνιδιάρικα καμώματα του μικρού αρχίζουν να τραβούν την προσοχή των γύρω τους, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού. Παρέα με τον πιστό της φίλο, τον Πέτερ, η Χάιντι ξεκινά μέσα στη νύχτα ένα τολμηρό ταξίδι για να επιστρέψει τον Πέπερ στην οικογένειά του στη φύση πριν να είναι πολύ αργά. Στην πορεία, οπλισμένη με το θάρρος και την καλοσύνη που την χαρακτηρίζουν, αλλά και με την αδιαμφισβήτητη δύναμη της φιλίας, θα έρθει αντιμέτωπη με τους κινδύνους της φύσης και την απειλή της απληστίας των ανθρώπων. Διάρκεια: 79 λεπτά. Διανομή από Rosebud.21. Σκηνοθεσία: Τόμπι Σουάρτς, Αϊζέα Ρόκα Μπερίντι. Πρόκειται για παιδική ταινία ανιμέισον Γερμανοισπανικής συμπαραγωγής 2025. Οι περιπέτειες της διάσημης ηρωίδας εμπνέουν ένα σύγχρονο οικολογικό παραμύθι για μικρά παιδιά, ανέφερε ο Χρήστος Μήτσης στο Αθηνόραμα.

Αίθουσα 6 στις 20.00 καθημερινά "Στα Βάθη του Χειμώνα - Τhe Dead of Winter" "Παγωμένο" θρίλερ σε σκηνοθεσία Brian Kirk και σενάριο Nicholas Jacobson-Larson και Dalton Leeb, με πρωταγωνίστρια την 66χρονη Βρετανή, Οσκαρική ηθοποιό Έμα Τόμσον-Emma Thompson. Μια γυναίκα που ταξιδεύει μόνη στην ορεινή Μινεσότα, διασώζει μια έφηβη που παραλίγο να πέσει θύμα απαγωγής. Τότε διαπιστώνει πως είναι η μοναδική ελπίδα για να σωθεί το κορίτσι, αφού οι δυο τους απέχουν ώρες ολόκληρες από οποιοδήποτε ίχνος πολιτισμού. Πλάι στην Emma Thompson ("Λογική και ευαισθησία", "Επιστροφή στο Χάουαρντς Εντ", "Τα Απομεινάρια μιας μέρας"), παίζουν οι Judy Greer, Marc Menchaca και Laurel Marsden. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Piazza Grande του 78ου Locarno Film Festival στις 8 Αυγούστου 2025. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Το φιλμ στην πρεμιέρα του στη χώρα μας έκοψε σε 52 αίθουσες πανελλαδικά, 7.303 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 22.10 καθημερινά "Μια Μάχη Μετά την Άλλη - One Battle after Another" Η δέκατη ταινία του 55χρονου Αμερικανού δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον ("Πίτσα Γλυκόριζα", "Θα Χυθεί Αίμα", "Ξέφρενες Νύχτες", "Μανόλια") βρίσκει τον σκηνοθέτη να συνεργάζεται για 1η φορά με τον Οσκαρικό ηθοποιό και σούπερ σταρ, τον 50χρονο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Όπως γράφτηκε, ο Άντερσον φαίνεται να βασίστηκε στο βιβλίο "Βάινλαντ" (εκδόσεις Χατζηνικολή) του Τόμας Πίντσον, συγγραφέας που τον είχε εμπνεύσει ξανά στο παρελθόν στην ταινία "Έμφυτο Ελάττωμα" με τον Γιοακίν Φίνιξ. Το flix.gr που χάρισε 5 αστεράκια στην ταινία, έγραψε: "Η επανάσταση δε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Κινηματογραφήθηκε σε VistaVision με την υπογραφή του Πολ Τόμας Αντερσον, σε ένα σουρεαλιστικό έπος που καυτηριάζει την κατεπείγουσα πολιτική πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα μάς τρολάρει για 162 συνεχόμενα λεπτά. Το «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» του 21ου αιώνα". Ο συγγραφέας Τόμας Πίντσον μέσα από μία ατμόσφαιρα παράνοιας και με ασύλληπτη καυστικότητα στήνει το πελώριο σκηνικό της Αμερικής των 80ς, με επίκεντρο μία ομάδα ώριμων τέως χίπηδων παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στα κατάλοιπα της δεκαετίας του ’60. Όταν ο σατανικός τους εχθρός επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ξαναενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τα μέλη τους. Εκτός από τον σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε και άλλα πρωτοκλασάτα ονόματα όπως οι Αλάνα Χάιμ, Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο και Ρετζίνα Χολ. Διάρκεια: 162 λεπτά. Διανομή από Tanweer. H ταινία έχει κόψει στη χώρα μας σε σχεδόν 3 εβδομάδες προβολής 113.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις έχουν ξεπεράσει μέχρι στιγμής τα 140,9 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 22.20 καθημερινά "Dracula" Μετά από μια καταστροφική απώλεια που στοιχίζει την ψυχική του ισορροπία, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα αποκηρύσσει τον Θεό και καταδικάζεται σε μία αιώνια ζωή ως Δράκουλας. Τώρα, η άγνωστη ιστορία αγάπης του διαβόητου βαμπίρ ξεδιπλώνεται καθώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αψηφώντας το πεπρωμένο και τη θνητότητα, αναζητώντας την χαμένη του αγάπη. Μια τολμηρή, γοτθική, οπτικά εντυπωσιακή προσέγγιση του Δράκουλα που ζωντανεύει την εξαιρετική αγάπη και τις θυσίες που δημιούργησαν έναν θρύλο. Πρόκειται για μια νέα, επική ταινία που βασίζεται στο μυθιστόρημα Dracula του 1897 του Bram Stoker. Πρωταγωνιστεί ο Caleb Landry Jones που ερμηνεύει τον βασικό χαρακτήρα. Επίσης παίζουν ο 2 φορές τιμημένος με Όσκαρ β' ανδρικού, Christoph Waltz, ο Guillaume de Tonquédec και η Zoë Bleu. Η ταινία σε σκηνοθεσία του 66χρονου Λικ Μπεσόν καλύπτει αιώνες ιστορίας, συνδυάζοντας γοτθικό ρομαντισμό, δράση και σκοτεινό χιούμορ. Ο Δράκουλας σκιαγραφείται όπως ποτέ άλλοτε: τραγικός, γοητευτικός και βαθιά ανθρώπινος, διαβάσαμε για την ταινία στο Αθηνόραμα. Το "Dracula" που έχει ήδη βγει στις Γαλλικές αίθουσες, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Λικ Μπεσόν ("Απέραντο Γαλάζιο", "Λεόν", "Το Πέμπτο Στοιχείο", "Lucy", "Ιωάννα της Λωραίνης"). Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 129 λεπτά. Η ταινία σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής έχει κόψει πανελλαδικά, 26.089 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 1 στις 17.10 το σαββατοκύριακο και στις 19.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Κακά Παιδιά 2 - The Bad Guys 2" Σίκουελ του "αλήτικου" animation "The Bad Guys" που "σκίζει" στο εξωτερικό έχοντας φτάσει σε εισπράξεις τα 234,5 εκατ. δολάρια. Την ώρα που η συμμορία των Κακών Παιδιών προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή μακριά από τις... αταξίες, μια ομάδα κακοποιών τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στη δράση για μια τελευταία κομπίνα. Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans. Σενάριο: Aaron Blabey. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει! Οι εισπράξεις του 1ου φιλμ το 2022 ήταν 250 εκατ. δολάρια. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει έως & τις 12/10/2025, 92.949 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 17.00 το σαββατοκύριακο και στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 18.20 καθημερινά "Κατοικίδια στο Express - Pets on a Train" Μια ξέφρενη περιπέτεια ξεκινά όταν μια παρέα αξιαγάπητων κατοικίδιων παγιδεύεται σε ένα τρένο που τρέχει ασταμάτητα! Ο Χανς, ένας πανέξυπνος αλλά εκδικητικός ασβός, έχει στήσει το τέλειο σχέδιο για να πάρει το αίμα του πίσω. Όμως τα ζώα δεν είναι μόνα τους: στο πλευρό τους βρίσκεται ο Φάλκον, το πιο ευρηματικό ρακούν της παρέας, που με χιούμορ, θάρρος και εφευρετικότητα είναι έτοιμος να τα οδηγήσει μια απίθανη αποστολή διάσωσης. Πρόκειται για Γαλλοαμερικάνικη συμπαραγωγή 2025. Σκηνοθεσία: Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy. Σενάριο: David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti. Διάρκεια: 99 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία στο ξεκίνημα προβολής της έκοψε σε 72 αίθουσες πανελλαδικά, 7.114 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Gabby's Dollhouse: The Movie - Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία" Σκηνοθεσία: Ryan Crego. Διάρκεια: 85 λεπτά. Ηθοποιοί: Kristen Wiig, Tina Ukwu, Carla Tassara, Gloria Estefan. Η ηρωίδα της στη σειράς του Netflix,Gabby's Dollhouse ξεκινά τις κινηματογραφικές της περιπέτειες. Δημιούργημα των καταξιωμένων Τρέισι Πέις Τζόνσον και Τζένιφερ Τούμι, η τηλεοπτική σειρά που τώρα περνά στη μεγάλη οθόνη, απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας & συνδυάζει το live action με τα κινούμενα σχέδια. Η Γκάμπι (την οποία υποδύεται ξανά η Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ) ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της (η 4 φορές βραβευμένη με Grammy Γκλόρια Εστέφαν), με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες (η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Κρίστεν Γουίγκ), η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία της Universal Pictures International έχει κάνει ως τώρα εισπράξεις 51 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας «Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία» έχει κόψει σε 3 εβδομάδες προβολής, 28.118 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 16.50 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό-Peppa meets the Baby" Ο δημοφιλής χαρακτήρας της σειράς κινουμένων σχεδίων "Πέππα το Γουρουνάκι" που έχουν ααγπήσει τα μικρά παιδιά, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Η Πέππα μεγαλώνει και μαζί της, η οικογένειά της! Στη νέα περιπέτεια, οι μικροί θεατές θα ζήσουν μαζί της την άφιξη ενός μωρού, σε μια ιστορία γεμάτη χαρά, συγκίνηση και γέλιο. Με ανακαινίσεις στο σπίτι, αγορά καινούριου αυτοκινήτου και πολλές οικογενειακές στιγμές, η Πέππα και οι φίλοι της μας καλούν να γιορτάσουμε την αρχή μιας νέας εποχής. Διάρκεια: 67 λεπτά. Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια. Σκηνοθεσία: Gretchen Mallorie. Διανομή: Dream Films. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά σε 2 εβδομάδες, 8.699 εισιτήρια.