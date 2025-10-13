Ελληνικό box office: Η ταινία με τον Ντι Κάπριο, σταθερά στην 1η θέση

Το φιλμ «Μια Μάχη μετά την Άλλη-One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο που ήδη οι παγκόσμιες εισπράξεις του πλησιάζουν τα 140 εκατ. δολάρια, ήρθε πάλι στο εγχώριο box office όπου έχει πλέον ξεπεράσει σε σχεδόν 3 εβδομάδες προβολής τα 113.000 εισιτήρια. Η συγκεκριμένη ταινία παρά τη διάρκεια της που προσεγγίζει τα 160 λεπτά, έχει υμνηθεί από τους κριτικούς και ήδη ακούγεται ως δυνατό Οσκαρικό χαρτί στα ερχόμενα βραβεία Όσκαρ.

Το φιλμ «Στα Βάθη του Χειμώνα» του Μπράιαν Κερκ με την Έμμα Τόμσον πλασαρίστηκε στη 2η θέση του πίνακα με 7.303 εισιτήρια σε 52 αίθουσες πανελλαδικά (προβάλλεται στη Βέσο Μάρε, στην Πάτρα όπως το "Μια Μάχη μετά την Άλλη).

Την ίδια ώρα η ταινία "Tron: Ares" με τον Τζάρεντ Λέτο που στο εξωτερικό ξεκίνησε με 60,5 εκατ. δολάρια, στη χώρα μας απ' όσο είδαμε, δεν πήγε & τόσο καλά κόβοντας σε 75 αίθουσες πανελλαδικά, 5.197 εισιτήρια το περασμένο 4ήμερο, 9 με 12 Οκτωβρίου 2025. Το φιλμ σε σκηνοθεσία του Γιοακίμ Ρένινγκ, προβάλλεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Να προσθέσουμε πως το «Dracula» του Λικ Μπεσόν πρόσθεσε άλλα 7.281 εισιτήρια, πήρε την 3η θέση του πίνακα του box office και σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα πανελλαδικά τα 26.089 εισιτήρια. Και αυτή η ταινία παίζεται και συτή την εβδομάδα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.