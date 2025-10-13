Δήμος Πατρέων: Πανεργατική- Πανδημοσιουπαλληλική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

«Οι κυβερνητικές αθλιότητες περί "δίκαιης εργασίας για όλους" και "στήριξης στους εργαζόμενους" δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα» αναφέρει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το νέο αντεργατικό τερατούργημα μας αφορά όλους, όχι μόνο γιατί στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν μέλη της οικογένειάς μας, τα παιδιά μας κλπ, αλλά και γιατί ότι εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα, αργά ή γρήγορα έρχεται και σε εμάς, γιατί δεν υπάρχουν στεγανά.

Οι κυβερνητικές αθλιότητες περί «δίκαιης εργασίας για όλους» και «στήριξης στους εργαζόμενους» δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα.

Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση νομιμοποιεί και επεκτείνει την εργοδοτική ασυδοσία και αυθαιρεσία, την εργασιακή ζούγκλα και ανασφάλεια. Ανοίγει τον δρόμο για την παραπέρα εντατικοποίηση της εργασίας με μοναδικό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας

των επιχειρηματικών ομίλων.

Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους εργοδότες:

-Να «κρατάνε» στη δουλειά κάθε εργαζόμενο μέχρι και 13 ώρες την ημέρα, δηλαδή συμπληρώνουν αυτό που ισχύει σήμερα, το 13ώρο σε δυο και πάνω εργοδότες.

-Να επιβάλλουν υπερωρίες σε εργαζόμενους που ήδη εργάζονται εκ περιτροπής.

-Να αυξομειώνουν τον χρόνο εργασίας ακόμα και εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεών τους. Η δυνατότητα διευθέτησης της εργασίας πλέον δε γνωρίζει κανένα εμπόδιο, γίνεται από μία εβδομάδα έως και ένα χρόνο, και κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες της εργοδοσίας.

-Να ξεχαρβαλώνουν το ωράριο των εργαζομένων με τη δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης ως και 120 λεπτών από την τυπική έναρξη και λήξη του ωραρίου καθώς και να μη θεωρείται εργάσιμος χρόνος ο χρόνος «προετοιμασίας», ο οποίος για τις βιομηχανίες είναι 30 λεπτά πριν και μετά την εργασία και αντίστοιχα 10 λεπτά για τον τουρισμό – επισιτισμό.

-Να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις «δύο ημερών», ακόμα και ανήλικους!

-Να κομματιάζουν την ετήσια άδεια των εργαζομένων, σε 4 «πενθήμερα» όλο τον χρόνο.

Η κυβέρνηση λέει ψέματα:

Ψέμα 1ο: ισχυρίζεται ότι δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να δουλεύουν 13ωρες “αν το θέλουν”. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση αντί να αυξάνει τους μισθούς και να μειώνει τον χρόνο εργασίας, τους εξαναγκάζει να δουλεύουν ατελείωτες ώρες για ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Ψέμα 2ο: ισχυρίζεται ότι απαιτείται συμφωνία του εργαζόμενου για τις αλλαγές στο ωράριο και ότι τους προστατεύει από τις απολύσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι με αυτή την εργασιακή ανασφάλεια και τους χαμηλούς μισθούς, η εργοδοτική τρομοκρατία θεριεύει. Ο εργαζόμενος δε θα μπορεί να αρνηθεί υπό τον φόβο της απόλυσης, ενώ οι εργοδότες θα επικαλούνται άλλους λόγους για να απολύουν με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ψέμα 3ο: ισχυρίζεται ότι παίρνει μέτρα ενάντια στα εργατικά ατυχήματα. Με 13 ώρες δουλειά την ημέρα καθώς και 78 ώρες και 6 ήμερες δουλειά την εβδομάδα, τα εργατικά ατυχήματα, οι νεκροί και οι σακατεμένοι θα πολλαπλασιαστούν.

Ψέμα 4ο: ισχυρίζεται ότι με την τετραήμερη – δεκάωρη εργασία και τις απλήρωτες υπερωρίες οι γονείς θα αφιερώνουν μια ημέρα εξ ολοκλήρου στα παιδιά τους. Μόνο ένας νοσηρός εγκέφαλος μπορεί να ισχυριστεί ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη τους γονείς μια φορά την εβδομάδα και όχι κάθε ημέρα. Άλλωστε καταργώντας τις καλοκαιρινές άδειες (συνεχές δεκαήμερο) αφαιρούν κάθε δυνατότητα στους γονείς να κάνουν ακόμα και διακοπές με τα παιδιά τους. Στην πραγματικότητα ανατρέπουν το προσωπικό και ατομικό πρόγραμμα. Μόνο η δύναμη του οργανωμένου αγώνα με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας μπορεί να βάλει φρένο στα αντεργατικά μέτρο, να φέρει θετικές εξελίξεις και νικηφόρα αποτελέσματα. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια, με δικαιώματα, απολαμβάνοντας τους κόπους της δουλειάς μας.

1. Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα της 13ωρης δουλειάς και της ευελιξίας που έφερε για διαβούλευση! Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο για όλους!

2. Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου. Λέμε όχι στην αντιδραστική αξιολόγηση

3. Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας – Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

4. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

5. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και στη φοροληστεία.

6. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, καλούμε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου μας να δώσουν μαζικό και αγωνιστικό παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση την Τρίτη 14/10/2025 στις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου.