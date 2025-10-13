Welcome to Up 2025: Δυναμική παρουσία της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Με δυναμική παρουσία και με παράλληλες δράσεις με άξονα τόσο το Καρναβάλι όσο και το Θέατρο Σκιών που συγκέντρωσαν το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας συμμετείχε στο φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών Welcome to UP 2025 προβάλλοντας το Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στα Παλαιά Σφαγεία με επιδίωξη τη γνωριμία του με τους φοιτητές και το κοινό.

Έντονο χρώμα Πατρινού Καρναβαλιού έλαβε το Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 από τις 12.00 έως τις 14.00 κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου Καρναβαλικής τέχνης (ανοιχτού εργαστηρίου δημιουργίας κατασκευών) που πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές Καρναβαλικών Κατασκευών του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» και ξετυλίχτηκε στο περίπτερο της ΚΕΔΗΠ δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές και κοινό να γνωρίσουν από κοντά παραδοσιακές Καρναβαλικές τεχνικές (τακάρισμα φελιζόλ, σκάλισμα, χάρτωμα και ζωγραφική κ.α), υλικά και τεχνικές μέσω των οποίων δημιουργούνται οι καρναβαλικές κατασκευές.

Παράλληλα το Καρναβαλικό Εργαστήρι στο Πετρωτό την Τετάρτη 8, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου υποδέχτηκε τους πρωτοετείς φοιτητές κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδρομής της Magic Bus Patras Tour με διώροφα λεωφορεία με ανοιχτή οροφή (Hop on / Hop off buses) όπου ανακάλυπταν τους θησαυρούς και τα σημαντικότερα σημεία της πόλης. Εκεί τους καλωσόριζαν καλλιτέχνες και κατασκευαστές όπου τους ξεναγούσαν στην ξεχωριστή μονάδα παραγωγής των καρναβαλικών κατασκευών με τη μοναδική στην Ελλάδα τεχνογνωσία.