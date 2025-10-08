Τραμπ: Ενδέχεται να επισκεφτώ τη Μέση Ανατολή την Κυριακή - Οι διαπραγματεύσεις για τη Γάζα πάνε «πολύ καλά»

Οι διαπραγματευτές συναντώνται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ στη Θάλασσα Ερυθρά για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα και στο τέλος των συγκρούσεων στην πολιορκημένη λωρίδα.

Ο Τραμπ είπε ότι αν ταξιδέψει στην περιοχή, θα φύγει είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Δεν είπε ποια χώρα ενδέχεται να επισκεφθεί.

«Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί, έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να πάω εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή», είπε. «Στην πραγματικότητα, θα δούμε, αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν πολύ καλά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στην Μέση Ανατολή την Κυριακή, καθώς προχωρούν οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

«Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία» λέει το Ισραήλ

Λίγο νωρίτερα, το Ισράηλ εξέφρασε την αισιοδοξία του για άμεση συμφωνία με τη Χαμάς για τη Γάζα, διαρρέοντας ότι ενδέχεται να κλείσει ακόμα και μέσα τις επόμενες 48 ώρες.

Δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν στο CNN ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», με μία από αυτές να δηλώνει ότι η ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την απελευθέρωση των ομήρων να ξεκινά πιθανώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο CNN ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αναφέροντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημερών».

Σε ένα ακόμη σημάδι ότι οι συνομιλίες κινούνται προς θετική κατεύθυνση, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο προς ψήφιση, εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ για την αμφισβήτηση των απελευθερώσεων. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στις απελευθερώσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο περιγράφει το CNN.