Νέα σκληρή προειδοποίηση Τραμπ στη Χαμάς: Ή παραδίδει τη Γάζα ή έρχεται η πλήρης εξόντωση

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για «πλήρη εξόντωση» της Χαμάς, σε περίπτωση που δεν παραδώσει την εξουσία στη Γάζα, πυροδοτούν νέο κύμα αντιδράσεων.

Μιλώντας στο CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με χαρακτηριστική οξύτητα σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η Χαμάς να απορρίψει την πρότασή του για κατάπαυση του πυρός σε 20 σημεία. «Πλήρης εξόντωση!», τόνισε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ τι θα συμβεί εάν η οργάνωση επιμείνει να διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας.

Ο Τάπερ επικαλέστηκε δηλώσεις του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, σύμφωνα με τον οποίο η Χαμάς έχει ουσιαστικά απορρίψει την αμερικανική πρόταση, αρνούμενη να αποστρατιωτικοποιηθεί και ζητώντας να παραμείνει η Γάζα υπό παλαιστινιακό έλεγχο, συνδέοντας την απελευθέρωση ομήρων με τις διαπραγματεύσεις.

Στην ερώτηση αν ο Γκράχαμ έχει δίκιο, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το μάθουμε. Μόνο ο χρόνος θα δείξει!» Πρόσθεσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένει να ξεκαθαρίσει αν η Χαμάς έχει πραγματική πρόθεση να συμβάλει στην ειρήνη.

Το σχέδιο εκεχειρίας και ο ρόλος του Ισραήλ

Ο Τραμπ δήλωσε πως είναι αισιόδοξος ότι η πρότασή του για εκεχειρία θα υλοποιηθεί, τονίζοντας ότι εργάζεται προσωπικά για να τη φέρει εις πέρας. Επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει με την αρχική γραμμή αποχώρησης που περιγράφεται στο σχέδιο των ΗΠΑ και ότι η Ουάσιγκτον περιμένει τώρα την επίσημη επιβεβαίωση από τη Χαμάς.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης που έχουμε δείξει και μοιραστεί με τη Χαμάς. Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης. Αυτό θα μας φέρει πιο κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ετών καταστροφής».

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ έχει παγώσει προσωρινά τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα «κρίσιμο βήμα» προς την επίτευξη συμφωνίας, αλλά προειδοποίησε τη Χαμάς να κινηθεί γρήγορα.

Οι αντιφάσεις και η κατάσταση στη Γάζα

Παρά την αμερικανική αισιοδοξία, οι εξελίξεις στο πεδίο παραμένουν δραματικές.

Το CNN μετέδωσε το Σάββατο ότι τουλάχιστον 67 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές νοσοκομείων της περιοχής, την ίδια ώρα που ο Τραμπ μιλούσε για προσωρινή παύση των βομβαρδισμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μια μέρα νωρίτερα ότι η Χαμάς είχε απαντήσει θετικά σε 20 προτεινόμενα σημεία του σχεδίου του για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ιστορική» και «άνευ προηγουμένου».

«Ναι στον Μπίνι», είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε αν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί πλήρως με τη νέα γραμμή των ΗΠΑ και την προσωρινή εκεχειρία.