Σε κλίμα δυσπιστίας οι κάτοικοι στη Γάζα για το σχέδιο Τραμπ: «Είτε συμφωνήσει η Χαμάς είτε όχι, δεν θα είμαστε ασφαλείς…»

Τη Δευτέρα ξεκινούν οι συνομιλίες που θεωρούνται καθοριστικές για την περιοχή, εστιάζοντας στην κατάπαυση πυρός στη Γάζα και στην ταυτόχρονη απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σε κρίσιμη φάση οι διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι είναι «πολύ κοντά σε συμφωνία» για εκεχειρία, την οποία θέλει να «οριστικοποιήσει» τις επόμενες μέρες. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου εξέφρασε την ελπίδα να ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων της Γάζας «μέσα στις επόμενες ημέρες». Για τον σκοπό αυτό, οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει στην Αίγυπτο τους ειδικούς απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Σε τηλεοπτική δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις, ο Ισραηλινός ηγέτης διεμήνυσε ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο». Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με την ανακοίνωση της Χαμάς της Παρασκευής, η οποία, αν και συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων βάσει του αμερικανικού σχεδίου, απέφυγε κάθε αναφορά στον αφοπλισμό, υπονοώντας ότι θέλει διαπραγμάτευση για τα υπόλοιπα ζητήματα. Εν τω μεταξύ, η Χαμάς κατήγγειλε το Σάββατο τις «σφαγές» που διαπράττει το Ισραήλ με τα πρωινά πλήγματα στη Γάζα, ζητώντας «παγκόσμια πίεση» εναντίον του.

Χθες το βράδυ, το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν ώστε σήμερα και αύριο να διεξαχθούν συνομιλίες, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ότι και να γίνει, δεν θα είμαστε ασφαλείς»

Όταν η Αρίτζ αλ-Φάρα άκουσε ότι η Χαμάς είχε εν μέρει συμφωνήσει με το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, το πρώτο πράγμα που ένιωσε ήταν μια σπίθα ελπίδας. Το δεύτερο ήταν μια έκρηξη. Ένα ισραηλινό αεροσκάφος είχε ρίξει βόμβα κοντά στη σκηνή της, στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Παρότι στάθηκε τυχερή και σώθηκε από βέβαιο θάνατο, η Φάρα θεώρησε την επίθεση κακό οιωνό για τις προοπτικές ειρήνης στη Γάζα.

«Νιώθω πως είμαστε παγιδευμένοι. Είτε συμφωνήσει η Χαμάς είτε όχι, δεν θα είμαστε ασφαλείς… Δεν υπάρχει καμία μείωση στην ένταση των επιθέσεων εδώ, κανένα ισραηλινό αεροσκάφος δεν έχει αποσυρθεί από τον ουρανό», είπε η 23χρονη καθηγήτρια αγγλικών που είχε εκτοπιστεί στη Χαν Γιουνίς.

Η Φάρα δεν ήταν η μόνη που αντιμετώπισε με σκεπτικισμό την είδηση της Παρασκευής, ότι η μερική αποδοχή από τη Χαμάς του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου θα οδηγούσε στο τέλος του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα. Η συμφωνία της Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να παραδώσει την εξουσία χαιρετίστηκε από τον Τραμπ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας ως βήμα προς την ειρήνη. Όμως οι κάτοικοι της Γάζας έχουν ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί αρκετές φορές ότι μια κατάπαυση του πυρός είναι θέμα ημερών, μόνο για να καταρρεύσουν ξαφνικά οι διαπραγματεύσεις. Το Ισραήλ έσπασε μια εξάβδομη εκεχειρία στις αρχές του έτους, όταν αποφάσισε μονομερώς να ξαναρχίσει τις επιθέσεις τον Μάρτιο και να πολιορκήσει τη Λωρίδα, προκαλώντας λιμό σε τμήματα της Γάζας, σύμφωνα με τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό για τις επισιτιστικές κρίσεις.

«Έχω ελάχιστη ελπίδα για αυτή τη συμφωνία, γιατί κάθε φορά που είμαστε κοντά σε μια εκεχειρία, κάτι συμβαίνει και αλλάζει την πορεία των σχεδίων», εξήγησε η Φάρα.

Ωστόσο, άλλοι δεν μπορούσαν να μην ελπίζουν ότι αυτή τη φορά το τέλος του πολέμου, που έχει σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστινίους, τραυματίσει περίπου 170.000 ακόμη και καταστρέψει σχεδόν ολοκληρωτικά τη Γάζα, ίσως είναι πραγματικά κοντά.

«Έχω ελπίδα και περιμένω ότι αυτή τη φορά η συμφωνία θα είναι πιο σοβαρή από τις προηγούμενες», είπε ο Άμπου Φάρις, 43 ετών, μοντέρ βίντεο που ζει στο βόρειο τμήμα της Γάζας. «Μια πρόοδος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα ήταν κάτι καλό. Θα ικανοποιούσε τα αιτήματα του παλαιστινιακού λαού και θα έδινε στους πολίτες του βόρειου τομέα ένα αίσθημα ελπίδας και ασφάλειας.»

Αν εφαρμοζόταν πλήρως, το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό των μαχών στη Γάζα θα ήταν εξαιρετικά δυσμενές για τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Ο δρ. Ασράφ Μαγκάρι, 48 ετών, καθηγητής στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο, είπε: «Υπάρχει αίσθημα δυσπιστίας, επειδή αυτό το σχέδιο συντάχθηκε από αμερικανικά χέρια και ο πόλεμος συνεχίζεται με ξεκάθαρη αμερικανική υποστήριξη… Το σχέδιο εξυπηρετεί σαφώς τα συμφέροντα του Ισραήλ και δεν περιλαμβάνει καμία ουσιαστική πρόβλεψη υπέρ των Παλαιστινίων.»

Ωστόσο, για τους εξαντλημένους κατοίκους της Γάζας, ούτε η πολιτική ούτε η επιβίωση της Χαμάς αποτελούσαν πλέον προτεραιότητα.

Ο Φάρις είπε: «Η προτεραιότητά μου τώρα είναι να τελειώσει εντελώς ο πόλεμος. Αν η Χαμάς πρέπει να θυσιαστεί για να το πετύχει, τότε πρέπει να επωμιστεί τις συνέπειες των πράξεών της.»

Είχε ήδη χάσει πολλούς στενούς συγγενείς στον πόλεμο και είχε εκτοπιστεί τέσσερις φορές, κάθε φορά επιστρέφοντας για να βρει το σπίτι του πιο κατεστραμμένο. Θα μπορούσε να χάσει ακόμη περισσότερα αν οι μάχες δεν τελείωναν σύντομα, καθώς βρισκόταν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, όπου οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είναι ιδιαίτερα σφοδροί.

Μια επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ, πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κορυφαία διεθνής ένωση μελετητών γενοκτονιών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει την κατηγορία και υποστηρίζει ότι ενεργεί μόνο σε αυτοάμυνα.

Ούτε ο Φάρις ούτε η Φάρα πίστευαν ότι το Ισραήλ θα διαπραγματευόταν ειλικρινά τον τερματισμό του πολέμου, ούτε ότι αυτό θα οδηγούσε στην αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων. Για τη Φάρα, ιδίως, η προοπτική του αφοπλισμού ήταν ανησυχητική.

Ωστόσο, αν αυτό σήμαινε το τέλος των αδιάκοπων βομβαρδισμών των σπιτιών τους, και οι δύο είπαν ότι η συμφωνία θα άξιζε.

«Για μένα, ο τερματισμός του πολέμου δεν σημαίνει ότι σωπαίνουμε για τα δικαιώματά μας. Σημαίνει να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να ξαναοργανώσουμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας, τις προτεραιότητές μας και τις σκέψεις μας», είπε η Φάρα.