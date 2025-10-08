Ισραήλ: «Πολύ κοντά η συμφωνία για τη Γάζα - Μπορεί να κλείσει τις επόμενες 48 ώρες»

Αισιοδοξία για άμεση συμφωνία με τη Χαμάς για τη Γάζα εκφράζει το Ισραήλ, διαρρέοντας ότι ενδέχεται να κλείσει ακόμα και μέσα τις επόμενες 48 ώρες.

Η Χαμάς παρέδωσε κατάλογο με τα ονόματα των Παλαιστίνιων φυλακισμένων που ζητά να αφεθούν ελεύθεροι. Φέρεται επίσης να επιμένει στον οριστικό τερματισμό του πολέμου και στην πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν στο CNN ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», με μία από αυτές να δηλώνει ότι η ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την απελευθέρωση των ομήρων να ξεκινά πιθανώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο CNN ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αναφέροντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημερών».

Σε ένα ακόμη σημάδι ότι οι συνομιλίες κινούνται προς θετική κατεύθυνση, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο προς ψήφιση, εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ για την αμφισβήτηση των απελευθερώσεων. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στις απελευθερώσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο περιγράφει το CNN.