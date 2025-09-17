ΠΣΑΤ: Το 12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο

Στην Αρχαία Ολυμπία
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), διοργανώνει και φέτος το 12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο, από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου.
Οι εργασίες του Σχολείου θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ), στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί που ο ελληνικός πολιτισμός μετέτρεψε την αθλητική ιδέα σε πανανθρώπινη αξία και γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Εισηγητές στο Διεθνές Σχολείο, του οποίου το πρόγραμμα είναι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, θα είναι και φέτος πανεπιστημιακοί, άνθρωποι του αθλητισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη ομοσπονδιών και βέβαια αθλητικοί συντάκτες.
Το Διεθνές Συνέδριο απευθύνεται σε όλο το φάσμα της αθλητικής κοινωνίας, σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, των αθλητικών ομοσπονδιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές και σπουδαστές δημοσιογραφίας και συναφών σπουδών, καθώς επίσης και γενικότερα σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμά του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στη γραμματεία του Συνδέσμου, στο e-mail (psatds@gmail.com).
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται:
Α) Για τα μέλη του ΠΣΑΤ στα 70 ευρώ και για κάθε μέλος της οικογένειας του στα 30 ευρώ.
Β) Για τα μη μέλη στα 90 ευρώ και για κάθε μέλος της οικογένειας του στα 45 ευρώ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται: Μεταφορά από την Αθήνα στην Αρχαία Ολυμπία και αντίστροφα, διαμονή και διατροφή (τρία γεύματα ημερησίως) για τις ημέρες παραμονής στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η παρακολούθηση των μαθημάτων και των διαλέξεων και το δίπλωμα συμμετοχής, που θα δοθεί στο τέλος των εργασιών
Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για μια ακόμη χρονιά τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία για τη φιλοξενία στις ιστορικές εγκαταστάσεις της.
MORE SPORTS
Επιστρέφει στα ρινγκ ο Χρήστος Καφρίτσας
Επιστρέφει στα ρινγκ ο Χρήστος Καφρίτσας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr