Στην Εθνική κορασίδων αθλήτριες της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας

Μαρία Μαραγκού (αριστερά) - Γεωργία Χαμίτι (δεξιά)

Η Μαρία Μαργκού και η Γεωργία Χαμίτι, δύο χαντμπολίστριες  της Ακαδημίας των Σπορ κλήθηκαν από τους ιθύνοτες τεχνικούς  της ΕΑΠ/ΟΧΕ στο κλιμάκιο της Εθνικής ομάδας Κορασίδων, για να συμμετάσχουν στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 29/8/25 έως  5/9/25 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Χάντμπολ Ακαδημία των Σπορ Εθνική γυναικών Εθνική ομάδα

