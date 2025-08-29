Στην Εθνική κορασίδων αθλήτριες της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας

Η Μαρία Μαργκού και η Γεωργία Χαμίτι, δύο χαντμπολίστριες της Ακαδημίας των Σπορ κλήθηκαν από τους ιθύνοτες τεχνικούς της ΕΑΠ/ΟΧΕ στο κλιμάκιο της Εθνικής ομάδας Κορασίδων, για να συμμετάσχουν στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 29/8/25 έως 5/9/25 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού