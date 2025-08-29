Στην Εθνική κορασίδων αθλήτριες της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας

Μαρία Μαργκού και Γεωργία Χαμίτι
Η Μαρία Μαργκού και η Γεωργία Χαμίτι, δύο χαντμπολίστριες της Ακαδημίας των Σπορ κλήθηκαν από τους ιθύνοτες τεχνικούς της ΕΑΠ/ΟΧΕ στο κλιμάκιο της Εθνικής ομάδας Κορασίδων, για να συμμετάσχουν στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 29/8/25 έως 5/9/25 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr