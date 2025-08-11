Αραχωβίτικα: Διπλή διάσωση από τον ναυαγοσώστη Φίλιππο Αντίοχο - Έσωσε τρεις ανθρώπους μέσα σε λίγες ώρες- ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής, γύρω στις 18:00, στην παραλία Αραχωβιτίκων Πατρών, όταν δύο γυναίκες κινδύνευσαν να πνιγούν λόγω ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων.

Η μία, ηλικίας περίπου 50 ετών, και η άλλη νεότερη, παρασύρθηκαν σε απόσταση άνω των 50 μέτρων από την ακτή, αδυνατώντας να επιστρέψουν και καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Ο ναυαγοσώστης της περιοχής, Φίλιππος Αντίοχος, αντέδρασε ακαριαία. Βούτηξε στη θάλασσα και, με τη συνδρομή ενός νεαρού που έσπευσε με SUP, κατάφερε να προσεγγίσει τις δύο γυναίκες και να τις οδηγήσει με ασφάλεια στην ακτή, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό και την εμπειρία του.

Ωστόσο, δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό της ημέρας.

Λίγο αργότερα, άνδρας με φουσκωτό σκάφος αδυνατούσε να προσεγγίσει την ακτή λόγω των συνθηκών. Ο ίδιος ναυαγοσώστης επενέβη ξανά, κολύμπησε μέχρι το σημείο και τον οδήγησε με ασφάλεια στη στεριά.