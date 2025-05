Golden Runway, Σάββατο 31/5: Oι ανάρπαστες προσκλήσεις και τα πρόσωπα πίσω από το γεγονός

Σε γοργούς ρυθμούς προπωλούνται οι προσκλήσεις για το φιλανθρωπικό show μόδας Golden Runway το ερχόμενο Σάββατο 31 Μαίου στην Achaia Clauss. Oι διοργανωτές είναι πολύ χαρούμενοι από την απήχηση, άλλωστε επιλέχθηκε η πολύ προσιτή τιμή των 15 ευρώ ώστε να απολαύσει το φιλόδοξο event περισσότερος κόσμος.

Το κοινό μοιάζει να έχει αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία με σκοπό τη στήριξη του πολύτιμου έργου του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Εμπνευστής του Golden Runway είναι η πολυτάλαντη Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου,

Owner της Media Art Agency, Social Media Manager & Creator, η οποία εμπιστεύτηκε τη διοργάνωση του event στην έμπειρη ομάδα της Harris The Events υπό την επιμέλεια του Founder & Creative Director της εταιρείας, Χάρη Παναγόπουλου.

Στην πασαρέλα της λαμπερής βραδιάς θα εμφανιστούν ξεχωριστοί Πατρινοί σχεδιαστές και brands που, ξεκινώντας από την πόλη μας, έχουν αφήσει το στίγμα τους στον χώρο της μόδας μέσα από το ταλέντο και την ευρηματικότητα τους:

The Artians, Envreta, Anthi Kardara, Aggel Knitwear, Theodosia Ntenti, Brule Official, Georgina Trikogia.

Την παρουσίαση θα αναλάβει ο καταξιωμένος PR expert Γιώργος Ντάβλας.

Η Achaia Clauss είναι έτοιμη να υποδεχτεί το φετινό Golden Runway «Fashion for aCause» (Σάββατο 31/5 στις 18:00 μ.μ φιλοξενώντας στους χώρους της τον κομψό συνδυασμό μόδας & τέχνης σε ένα fashion event που θα γίνει talk of the town.