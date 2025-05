Golden Runway: Tο fashion show που θα «ταράξει τα νερά», 7 labels στο catwalk

Ένα super φιλόδοξο event μόδας, με τίτλο Golden Runway αναμένεται στο εμβληματικό οινόκαστρο της Achaia Clauss.

Πρόκειται για πολυαναμενόμενο show με φιλανθρωπική διάσταση και πολυπληθές team συντελεστών, προγραμματισμένο το άλλο Σάββατο 31 Μαΐου.

Επειδή τέτοια γεγονότα σπανίζουν στην πόλη μας, το ενδιαφέρον είναι δικαιολογημένα στο κατακόρυφο. Τις υψηλές προσδοκίες ανεβάζουν ο γνωστός PR expert Γιώργος Ντάβλας ως παρουσιαστής, η οργανωτική συμβολή του event planner Χάρη Παναγόπουλου της Harris the Events και της συμπολίτισσας influencer Δήμητρας Ζαφειρακοπούλου και βέβαια η παρουσία των καθιερωμένων labels The Artians, Envreta, Anthi Kardara, Aggel Knitwear, Theodosia Ntenti, Brule Official, Georgina Trikogia στην πασαρέλα.

Οπως μάθαμε, η επίδειξη θα γίνει μετά από κοκτέιλ υποδοχής του κόσμου, σε μαγευτικό, υπαίθριο σημείο μπροστά στον αμπελώνα. Η ώρα του δειλινού θα αναδείξει τη μοναδικότητα του τοπίου ενώ επώνυμοι καλεσμένοι από την Αθήνα θα τονώσουν τον glam χαρακτήρα του όλου project. Τα μοντέλα έχουν επιλεγεί προσεκτικά, κάποιες μάλιστα είναι γνωστές ευρύτερα, λόγω τηλεόρασης και όχι μόνο.