Eλένη Φουρέιρα: Μόλις χρίστηκε η πρώτη Maybelline ambassador της Ελλάδας

«Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι με τη Maybelline New York. Είναι μια μάρκα που θαυμάζω για την αφοσίωσή της στην αυθεντικότητα και την έκφραση της ατομικότητας. Αξίες που με εκφράζουν απόλυτα» αναφέρει με τη σειρά της η ερμηνεύτρια.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Ελένη Φουρέιρα ως την πρώτη ambassador της Maybelline New York στην Ελλάδα», δήλωσαν τα στελέχη της εταιρείας. «Η μεταδοτική της ενέργεια και η ικανότητά της να συνδέεται με ένα τόσο ευρύ κοινό, αποδεικνύουν την αυθεντικότητα και το καλλιτεχνικό της ταλέντο. Ανυπομονούμε για αυτή τη δυναμική συνεργασία μαζί της».

Aπό τα δημοφιλέστερα beauty labels των ημερών μας σε παγκόσμιο επίπεδο, η Maybelline New York, επέλεξε την εκρηκτική τραγουδίστρια και performer Ελένη Φουρέιρα ως την πρώτη της πρέσβειρα στην Ελλάδα.

Το σλόγκαν της εταιρείας; «Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline». Όπως ανακοινώθηκε, η Ελένη Φουρέιρα θα αναδείξει τα είδη μακιγιάζ με μια νέα οπτική. Με διαμαντένιο άλμπουμ στο ενεργητικό της και μετά από αξέχαστο «πέρασμα» από τη Γιουροβίζιον , η περιζήτητη τραγουδίστρια απολαμβάνει σήμερα την κυριαρχία της σε streams στο Spotify. Τα hits της κυκλοφορούν από την Panik Records με τεράστια απήχηση στα charts και τα ραδιόφωνα. Η Ελένη έχει πετύχει πάνω από 600 εκατομμύρια streams σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες, αλλεπάλληλες παρουσίες στο No1 των trends του YouTube και συνολικές προβολές που φθάνουν το δισεκατομμύριο. Αναμφίβολα έχει εξελιχθεί σε κορυφαία show woman της γενιάς της ενώ είναι κάτοχος δεκάδων μουσικών βραβείων.