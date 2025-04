Και ο Θεός έπλασε τη… Λετίσια Κάστα, ιδού τα νέα μαγιό της Calzedonia

Η Λετίσια Κάστα κατάγεται από τη Νορμανδία. Όταν ξεκίνησε την καριέρα της, δεν πίστευε πως θα πετύχει με τόσο ζουμερές καμπύλες και ύψος μόλις 1.70. Καθιερώθηκε όμως αυτόματα λόγω Guess, Victoria’s Secret, L’ Oreal, Pirelli Calendar, Sports Illustrated ενώ δεν προλάβαινε να εμφανίζεται σε εξώφυλλα περιοδικών και fashion shows. Κατόπιν στράφηκε στο σινεμά (Asterix and Obelix vs. Caesar (1999), Born in 68 (2008), Face (2009), Gainsbourg: A Heroic Life (2010 A Faithful Man (2018) κ.α).

Eίναι παντρεμένη με τον Γάλλο ηθοποιό Λουί Γκαρέλ από το 2017.