Λούσι Μπόιντον: Cover girl του Tatler, ως σύγχρονη (και εκπληκτικά ντυμένη) Γκρέις Κέλι

Πάντα μας γοητεύει η Λούσι Μπόιντον.

Η 31χρονη super stylish ηθοποιός, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στο Λονδίνο, έχει ξεχωρίσει στην κινηματογραφική βιογραφία Bohemian Rhapsody (2018), στην ταινία μυστηρίου Murder on the Orient Express αλλά στη σατιρική σειρά του Netflix, The Politician.

Βέβαια συχνότερα τη χαζεύουμε ως Chanel icon, δηλαδή για την γκαρνταρόμπα, τα μαλλιά και το μακιγιάζ της. Τώρα ποζάρει για το εξώφυλλο του τεύχους Απριλίου του αριστοκρατικού περιοδικού Tatler. Προωθείται ως η σύγχρονη, βρετανική απάντηση στο ice blonde πρότυπο της Γκρέις Κέλι. Επιλέχθηκε ως cover girl λόγω των γυρισμάτων του φιλμ «A Cruel Love: The Ruth Ellis Story» όπου ενσαρκώνει την τελευταία Βρετανίδα που οδηγήθηκε στην εκτέλεση.

Εδωσε συνέντευξη στη Leicester Square, πολύ κοντά στο διαμέρισμα που μοιράζεται με το Σκωτσέζο μουσικό σύντροφό της. Ηταν το στέκι της δημοσιογράφου μητέρας της μετά τις επισκέψεις της στη National Portrait Gallery. Η ίδια πάντως έκανε το καλλιτεχνικό ντεμπούτο της μόλις 12 ετών στην ταινία Miss Potter πλάι στη Ρενέ Ζελβέγκερ.

Η Ruth Ellis ήταν διαβόητη δολοφόνος του εραστή της, η οποία είχε απασχολήσει πολύ τη δημοσιότητα και την κοινή γνώμη. Τον πυροβόλησε με ψυχραιμία έξω από παμπ το 1955. Το θύμα ήταν ο οδηγός αγώνων ταχύτητας David Blakely, τότε αρραβωνιασμένος με άλλη γυναίκα. Με τη σημερινή οπτική, δεν πρόκειται μόνο για έγκλημα πάθους αλλά και εκδίκησης, καθώς η Ελλις είχε κακοποιηθεί νωρίτερα όχι μόνο από τον Blakely αλλά και από τον αλκοολικό πατέρα της. Η στάση της μετά το φόνο και ενώ προμηνυόταν η θανατική ποινή, ήταν αναπάντεχη καθώς δεν «υποδύθηκε» μετάνοια. «Δεν έδειξε πληγωμένη, ούτε έκλαψε» τονίζει η Μπόιντον.

Στο Tatler θαυμάζουμε την πρωταγωνίστρια με τα πιο ονειρεμένα Chanel looks. Τρισδιάστατα λουλούδια, φτερά, διαμάντια, αιθέρια πέπλα και φιόγκοι πλασιώνουν την πορσελάνινη επιδερμίδα της και το χαρακτηριστικό πλατινένιο χρώμα των μαλλιών της.