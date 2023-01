Met Gala 2023: «Μνημόσυνο» στο Lagerfeld, πλάι στην Αννα Γουίντουρ ο Ρότζερ Φέντερερ!

«Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» είναι το θέμα της έκθεσης που θα φιλοξενήσει το Costume Institute του μουσείου MET της Νέας Υόρκης το 2023. Μιλάμε βέβαια για ένα φαντασμαγορικό αφιέρωμα στο έργο ενός από τους σπουδαιότερους σχεδιαστές που γνώρισε η παγκόσμια μόδα, τον Karl Lagerfeld.

Τον ίδιο μήνα και συγκεκριμένα στις 5/5 θα πραγματοποιηθεί και το ετήσιο MET Gala- με αφορμή τα εγκαίνια- για το οποίο μόλις ανακοινώθηκε και το θέμα που θα έχει το dress code στο red carpet: «In honor of Karl». Οι διάσημοι καλεσμένοι θα ντυθούν σε συνάρτηση με την έκθεση που επιμελούνται ο Andrew Bolton, επικεφαλής του Ινστιτούτου Κοστουμιών του μουσείου ΜΕΤ και η εWendy Yu σε συνεργασία με την επι σειρά ετών στενή συνεργάτιδα του Lagerfeld, Amanda Harlech. To «In honor of Karl» αφήνει πολλά περιθώρια για εμπνευσμένες εμφανίσεις μιας και ο " Κάιζερ της μόδας" είχε περάσει από πολλούς κορυφαίους οίκους - Balmain, Patou, Chloé, Fendi- πριν καταλήξει στο τιμόνι της Chanel με την οποία έμελλε να γράψει το μεγαλύτερο κεφάλαιο του θρύλου του. Επιπλέον ήταν «icon» και ο ίδιος.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του dress code για το MET Gala 2023 ανακοινώθηκαν και οι οικοδεσπότες της φετινής διοργάνωσης που, μαζί με την Anna Wintour, θα είναι η ηθοποιός και σεναριογράφος Michaela Coel, η Ισπανίδα ηθοποιός Penélope Cruz, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του τένις Roger Federer και η σταρ της ποπ Dua Lipa. Ετοιμαστείτε για απίθανα στιγμιότυπα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Oλίγον «κουρτίνα» η JLo στη νέα της πρεμιέρα, γλυκά φιλάκια από τον Μπεν Αφλεκ

Ο Γιώργος Μπογδανόπουλος και ο αρλεκίνος, το καρναβαλικό alter ego του, στον Παλίσσανδρο

Πλήθος κόσμου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού -Δείτε φωτό