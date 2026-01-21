Αντίστροφη μέτρηση για το MaskaRun 2026

Ο Δήμος Ορχομενού και η ιστοσελίδα www.asopichos.gr, με την αιγίδα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου - ΠΣΑΤ, του Πανελληνίου Συλλόγου Αθλουμένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ (ΠΣΑΕ-ΜΜΕ), την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος #BeActiveHellas του Υπουργείου Αθλητισμού, διοργανώνουν το 10ο MaskaRun 2026 και παράλληλο αγώνα δρόμου 5χλ με την επωνυμία «Ασώπιχος», αφιερωμένος στον ομώνυμο Ορχομένιο Ολυμπιονίκη που θα διεξαχθούν στον Ορχομενό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 με εκκίνηση και τερματισμό την Πλατεία Ηρώων (κεντρική πλατεία).

Το MaskaRun είναι μια πολύχρωμη γιορτή, αγώνας δρόμου-περίπατος, απόστασης 3χλμ στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν μικροί και μεγάλοι.

Ένας πρωτότυπος αγώνας δρόμου που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στον Ορχομενό το 2016. Έκτοτε και άλλες πόλεις διοργανώνουν αυτόν τον αγώνα στο πλαίσιο των Αποκριάτικων εκδηλώσεων ενώ ο Ορχομενός κρατά την πρωτιά σε αυτή την πρωτοπορία.

ΣΤΟΧΟΣ είναι η συμμετοχή, η χαρά της άσκησης και της ομαδικότητας. Μια πρόσκληση αλλαγής τρόπου ζωής, διέξοδος από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ με τις καρναβαλικές δραστηριότητες της εκάστοτε διοργανώτριας πόλης. Στον Ορχομενό με το φημισμένο «Καρναβάλι Ορχομενού», την εκκίνηση στο οποίο δίνει το MaskaRun

Στο καρναβαλικό ΚΛΙΜΑ οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται από τους διοργανωτές να μακιγιαριστούν, να φορούν αποκριάτικες στολές, μάσκες, καπέλα ή ό,τι πρωτότυπη μεταμφίεση μπορούν να σκεφτούν.

Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του εμπνευστή του MaskaRun Ορχομένιου δημοσιογράφου Μπάμπη Ζαννιά

Η τόνωση της τοπικής κοινωνίας, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις, η εξωστρέφεια, ο εθελοντισμός, η προβολή των Καρναβαλικών εκδηλώσεων και μέσω όλων αυτών η προβολή του τόπου μας.

Η διαδρομή είναι έτσι σχεδιασμένη, 3χλμ εντός του οικιστικού ιστού της πόλης, ώστε να δώσουμε πνοή στις γειτονιές της πόλης, να ενθαρρύνουν τους δρομείς με το χειροκρότημά τους οι κάτοικοι που δεν μπορούν να συμμετάσχουν αλλά και να αναδείξουμε την πόλη πιο “βαθιά” και όχι μόνο την βιτρίνα.

Επίσης η διαδρομή βοηθά στην προβολή του τόπους μας και της ιστορίας της, δίνοντας την ευκαιρία στους δρομείς να περάσουν από κομβικά και ιστορικά σημεία της πόλης.

Πρώτο και καλύτερο το αρχαιολογικό πάρκο που είναι σχεδόν έτοιμο και αποτελείται από την τριλογία του Θολωτού τάφου του Μινύα, το Αρχαίο Θέατρο και την Βυζαντινή εκκλησιά μας, θαυματουργή και προστάτιδα του Ορχομενού, την Παναγιά της Σκριπούς. Επίσης τα βήματα των δρομέων περνούν στη σκιά του Κάστρου–Ακρόπολης, στους πρόποδες του Υφάντειου λόφου, στις παρυφές των πηγών των Τριών Χαρίτων και την Ακιδαλία πηγή, το κόσμημα πέτρινο Σχολειό μας δωρεάς Ανδρέα Συγγρού, ενώ οι δρομείς καθώς διασχίζουν τις κεντρικές αρτηρίες της πόλης περνούν από τις τρεις μεγάλες πλατείες της πόλης αντικρύζοντας σύγχρονα και παλιότερα κτίσματα που δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στην ιστορική και φιλόξενη πόλη του Ορχομενού.

Το MaskaRun είναι γιορτή.

Σημασία έχει η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μην χάνεται την ευκαιρία να το ζήσετε

Γιατί MaskaRun;

Συνδέει τον αγώνα δρόμου, το τρέξιμο – Run – με το γεγονός, τις απόκριες – Maska – στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται (Καρναβάλι Ορχομενού). Η ονομασία λοιπόν θα έπρεπε να περικλείει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για το σκοπό τον οποίο δημιουργήθηκε. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε και ονομάστηκε MaskaRun.

Πότε γίνεται;

Το MaskaRun διεξάγεται λίγες ημέρες πριν την Καθαρή Δευτέρα. Σε τόπους όπου διεξάγεται και παρέλαση αρμάτων, όπως στον Ορχομενό, σηματοδοτεί την έναρξη των εκδηλώσεων που ακολουθούν μέχρι την κορύφωση που γίνεται με την παρέλαση των αρμάτων. Είναι ουσιαστικά ο προπομπός του Καρναβαλιού του Ορχομενού το οποίο γίνεται την Κυριακή της Αποκριάς.

Ποιοι μετέχουν;

Στον πρωτότυπο αυτόν αγώνα-περίπατο απόστασης 3.000μ. μπορούν να πάρουν μέρος από παιδιά τα οποία συνοδεύονται απαραιτήτως και ενήλικες χωρίς όριο ηλικίας εφόσον το επιτρέπει η υγεία τους . Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εξεταστεί από γιατρό και να είναι υγιής.

Σε κάθε περίπτωση με την δήλωση συμμετοχής ΟΛΟΙ αποδέχονται ότι μετέχουν με δική τους ευθύνη και έχουν εξεταστεί από γιατρό.

Κοινωνικός Στόχος

Επιθυμία, του εμπνευστή αυτής της εκδήλωσης αλλά και των διοργανωτών, είναι κάθε χρόνο να υπάρχει ανταπόδοση στην εκδήλωση και κάθε φορά να προσφέρει σε φορείς της πόλης.

Για το 2022 παροτρύνουμε τους συμμετέχοντες να φέρουν μαζί τους βιβλία τα οποία θα δωρίσουμε για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Ορχομενού, με σύνθημα: Συμμετέχεις δωρεάν, φέρνεις βιβλία για τη δημοτική βιβλιοθήκη Ορχομενού

Προοπτική

Το MaskaRun έρχεται να καλύψει το κενό της μαζικής άθλησης, της συμμετοχής και της αλλαγής τρόπου ζωής.

Επιχειρεί να δώσει διέξοδο μαζί με άλλες δράσεις, όπως πχ περίπατοι “στα χνάρια των Μινύων”, οι οποίες είναι ενταγμένες στο πλαίσιο συνεργασίας της ιστοσελίδας www.asopichos.gr, μαζικών φορέων και Συλλόγων.

Εθελοντισμός

Βασικός στόχος είναι η συμμετοχή και η εθελοντική προσφορά σε μαζικές κοινωνικές δράσεις.

Ολοι οι συνεργαζόμενοι για την πραγματοποίηση του MaskaRun προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά με κοινό στόχο την επιτυχία των εκδηλώσεων και την προβολή της ιδιαίτερης πατρίδας τους.

Όλοι Νικητές

Το MaskaRun eίναι μια πολύχρωμη γιορτή-περίπατος στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν μικροί και μεγάλοι πολίτες.

Στόχος είναι η συμμετοχή και ο τερματισμός, η χαρά της άσκησης και της ομαδικότητας.

Στο MaskaRun δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.

Νικητές είναι όλοι, όσοι θα μπουν στην γραμμή της εκκίνησης.