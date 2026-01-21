Οι δραστηριότητες του Σ.Δ.Υ. Πάτρας

Δυναμικό παρών έδωσαν οι δρομείς του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ το Σαββατοκύριακο 17-18 Ιανουαρίου στους αγώνες δρόμου, βουνού κ υπεραποστάσεων που διεξήχθησαν σε διάφορα μέρη της χώρας μας.

Οι δρομείς - μέλη του συλλόγου μας βρέθηκαν στοΑίγιο , τα Μέγαρα κ τη Λειβαδιά συμμετέχοντας επιτυχώς στους δρομικους αγώνες που έλαβαν χώρα στα μέρη αυτά.Αναλυτικα:

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στη πόλη του Αιγίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας .Ο ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συμμετείχε μαζικά στη διοργάνωση με ομαδικές εγγραφές στηρίζοντας για ακόμη μια χρονιά την προσπάθεια του εξαιρετικού συλλόγου Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς .Η διοργάνωση περιελάμβανε αγώνα δρόμου 21,1 χλμ. κ αγώνα δρόμου 5 χλμ.

Στον ημιμαραθώνιο δρόμο συμμετείχαν επιτυχώς για τον ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ τα μέλη του:ΜΑΡΚΕΛΗΣ Ηρακλής (1:25:52), ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (1:36:58), ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ Ιωάννης (1:44:19), ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (1:46:31), ΚΟΥΛΗΣ Θεόδωρος (1:54:28), ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος (1:56:57), ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος (1:59:33), ΚΟΥΡΛΕΣΗ Μαγδαληνή (2:02:44), ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ Αθανασία (2:03:42), ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (2:07:23), ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας (2:21:12).

Στον αγώνα δρόμου 5 χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη μας: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης (21:50), ΣΚΟΝΔΡΑ Ελευθερία (23:53), ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Μαρία (25:41), ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτρης (25:24), ΜΟΡΩΝΗΣ Νικόλαος (25:40), ΠΕΡΔΟΣ Θωμάς (26:15), ΜΑΡΚΕΛΗΣ Γεώργιος (27:27), ΜΑΡΚΕΛΗΣ Δημήτρης (27:30), ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος (27:29), ΣΚΟΥΤΙΔΑ Αγγελική (27:48), ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Γιάννης (27:48), ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Βασίλης (27:35), ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα (30:38), ΓΚΟΛΩΝΗ Νικολίτσα (31:38), ΚΩΣΤΗΡΗΣ Βασίλης (31:13), ΦΩΚΑΣ Επαμεινώνδας (31:57), ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θεοφάνης (32:21), ΤΣΑΚΩΝΑ Ελισσάβετ (33:37), ΣΤΑΜΟΥ Βασιλική (33:37), ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία (33:26), ΜΑΡΚΕΛΗ Αφροδίτη (34:26), ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Μαρίνα (35:12), ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία (36:31), ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ Γεώργιος.

Την προηγούμενη του αγώνα, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου "Πολύκεντρο" η εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του αθλητικού σωματείου "Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς", στην οποία ο ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ εκπροσωπήθηκε απ'την ταμία του συλλόγου μας κ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία.

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας συγχαίρει το φιλικό αθλητικό σωματείο "Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς" για την άψογη διοργάνωση του 14ου Ημιμαραθωνιου Αιγιαλείας κ του εύχεται πάντα επιτυχίες κ καλή δρομικη χρονιά!

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο 7ος Βυζαντινός Αγώνας Δρόμου 50χλμ.Προκειται για αγώνα δρόμου υπεραποστασης που διοργανώνεται απ'τον Δήμο Μεγαρέων κ την Αντιδημαρχια Αθλητισμού κ Νέας Γενιάς του Δήμου προς τιμήν του Βύζαντα, σπουδαίου αποικιστη κ θαλασσοπόρου του 8ου αιώνα π.Χ.κ ιδρυτή της πόλης του Βυζαντίου.Στον αγώνα αυτό συμμετείχαν επιτυχώς για τον ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ τα μέλη του: ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Βασιλης (4:25:10), ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα (5:03:58)( 1η στην ηλικιακή της κατηγορία), ΓΚΙΖΑΣ Παναγιώτης (5:08:46), ΣΟΥΛΕΛΕΣ Χάρης (5:15:07), ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας (5:19:12), ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ Ελένη (5:29:10), ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης (5:52:14), ΚΑΡΥΔΗ Αναστασία (5:55:03).

Την ίδια μέρα οι "βουνισιοι" δρομείς μας βρέθηκαν στη Λειβαδιά όπου συμμετείχαν στον 10ο Επετειακό Αγώνα Ορεινού Δρόμου "ΛΕΒΑΔΟΣ mountain trail 2026".

Στη διαδρομή των 24,2 χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη μας: ΣΑΡΔΕΛΗΣ Σωτήρης (3:21:03), ΤΖΟΒΟΛΟΥ Δανιηλιδα (3:49:15), ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης (3:50:39).

Στη διαδρομή των 10,7χλμ. συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος (1:25:50), ΛΕΚΕΑΣ Μαρίνος (1:51:09), ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΣ Σπύρος (2:08:43).

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις που έλαβαν μέρος στους αγώνες δρόμου, βουνού,υπεραποστασης του Σαββατοκύριακου 17-18 Ιανουαρίου εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται καλή αποκατάσταση, υγεία κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις.Καλη δρομικη χρονιά!!!