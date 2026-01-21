Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας κόντρα στην πρωτοπόρο Πολιτεία

Την Κυριακή στις 4:00 μ.μ. στο κλειστό της Πολιτείας στο φινάλε του α΄ γύρου του πρωταθλήματος της Β΄ εθνικής ανδρών χάντμπολ , θα διεξαχθεί το απόλυτο ντέρμπι της αγωνιστικής που θα κρίνει την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Αντίπαλοι, η πρωτοπόρος της βαθμολογίας Πολιτεία, θα φιλοξενήσει την αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος που βρίσκεται στην 2η θέση, την ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας.

Η ομάδα της Πάτρας καλείται να υπερασπιστεί εξ ολοκλήρου το επαρχιακό χάντμπολ της χώρας, μιας και αντιμετωπίζει μια ομάδα των Αθηνών με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς: δυναμικότητας, μετεγγραφών για δημιουργία ισχυρών ομάδων του κέντρου και οικονομικών προϋπολογισμών για συντήρηση συλλόγων σε υψηλό επίπεδο.

Ο προπονητής της Πάτρας Γιάννης Παπαγιαννόπουλος παρά την δυσκολία που αντιμετωπίζει λόγω της εξεταστικής των πανεπιστημίων αυτή την περίοδο με το 80% των αθλητών του να είναι φοιτητές πάνω στην κρίσιμη στιγμή του πρωταθλήματος, δηλώνει:

"Πάντα στην ζωή μου είμαι ρεαλιστής. Συν έπεσαν όλα μαζί. Ελλιπή προετοιμασία λόγω της εξεταστικής των αθλητών μου. Παίζουμε με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος μέσα στην καυτή έδρα του, που έχει ένα ρόστερ έμπειρων αθλητών Αθηναίων και το τονίζω. Έχει όλα τα υπέρ δικά του, που αυτόματα χρίζουν την ομάδα της Πολιτείας το απόλυτο φαβορί.

Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι μετά την ήττα στην έδρα του από τον Ολυμπιακό Κερατσινίου δεν πρέπει να έχει άλλο αρνητικό αποτέλεσμα, γιατί θα βγει εκτός στόχων, που είναι το πρωτάθλημα.

Εμείς ως επαρχιακή ομάδα με όλα τα παραπάνω κατά, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι το αποτέλεσμα του αγώνα, ακόμη και η ήττα θα πρέπει να είναι διαχείριση μη στον αγώνα του β΄ γύρου στην έδρα μας.

Εύχομαι φίλαθλοι, αθλητές και παράγοντες και των δύο ομάδων να απολαύσουν έναν πολύ ωραίο ντέρμπυ".