Δύο νίκες για την Ακαδημία των Σπορ Πάτρας

Η Ακαδημία των Σπορ των Σπορ Πάτρας νίκησε στο Κουκούλι τον Πολυνίκη Ναυπλίου με 35-16 (ημ.14-7) και συνεχίζει η μοναδική αήττητη ομάδα στην Β΄ Εθνική ανδρών

Απομένει μια αγωνιστική πριν το τέλος του α΄ γύρου και στην 2η θέση πίσω από την Πολιτεία που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ακαδημία των Σπορ – Πολυνίκης Ναυπλίου= 35-16(ημ. 14-7).

Τα 5λεπτα: 2-1,4-4,7-4,9-4,11-4,14-7 (ημ.),18-9, 20-10, 25-12, 27-14, 31-16, 35-16.

Οι 2λεπτες αποβολές: 4 - 2. Τα πέναλτι: 0/0 - 5/7.

Διαιτήτευσαν οι: Θεοδοσίου - Χρόνης.

Οι παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου παίζοντας πολύ καλή άμυνα στο α΄ ημίχρονο πήραν μια διαφορά ασφαλείας, όπου και την διατήρησαν μέχρι το τέλος του αγώνα.

Ο προπονητής της Πατρινής ομάδας στο β΄ ημίχρονο δοκίμασε πολλά σχήματα με τους παίκτες του, ενόψει του απόλυτου ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής στην έδρα της πρωτοπόρου του βαθμολογικού πίνακα την ομάδας της Πολιτείας.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Σαρίκας 5, Χ. Παπαγιαννόπουλος 4, Κολιούλης 3, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 7, Γεωργίου, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, M. Jimenez 1, Ιωάν. Γιαννακούρας 3, Αϊβαζης, Βασιλειάδης 5, Αργυρός 1, Σμυρνιώτης 1, Αγγ. Γιαννακούρας 2, Τυφτικίδης 3, Αποστόλου.

Η βαθμολογία έχει ως εξής:

1. Πολιτεία.................... ..........14

2. Ακαδημία των Σπορ.............13

……………………………………..

3. Έσπερος Καλλιθέας............13

4. Ολυμπιακός Κερατσινίου.....11

5. Ιδομενέας Γαλατά Χανίων....8

5. ΑΣΟΔ Ασπροπύργου...........7

7. ΑΣ Ηλιούπολη.....................6

8. Δίας Μοσχάτου Ταύρου........2

9. Πολυνίκης Ναυπλίου............0

10. Πήγασος Κυψέλης.............0



Ακαδημία των Σπορ – Παπασιδέρης Κορωπίου= 35-12(ημ. 17-5).

H Ακαδημία των Σπορ Πάτρας στην πρεμιέρα του β΄ γύρου της Α2 Εθνικής κατηγορίας γυναικών νίκησε εύκολα τον Παπασιδέρη Κορωπίου με σκορ 35-12 υπερκαλύπτοντας την ήττα του α΄ γύρου με σκορ 34-24.

Τα κορίτσια της Βάσως Βουκελάτου από την αρχή έδειξαν τις διαθέσεις τους όταν στο 20΄ λεπτό είχαν προηγηθεί με 14-1. Η συνέχεια αποδείχτηκε ποιο εύκολη και έδωσε το δικαίωμα στην προπονήτρια να δώσει αρκετά χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες της.

Τα 5λεπτα: 4-1,6-1,10-1,14-1,14-4,17-5 (ημ), 19-7, 22-9, 26-10, 29-10, 33-11, 35-12.

Οι 2λεπτες αποβολές: 8 - 3.. Τα πέναλτι: 2/2 - 1/4.

Διαιτήτευσαν οι: Θεοδοσίου - Χρόνης.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βάσω Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου 1, Παπανικολάου 1, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Μαραγκού, Καρφοξυλιώτη, Γρ. Γεωργίου 3, Ελ. Γεωργίου 3, Χριστοπούλου 1, Λούη 2, Χαμίτι 12, Τσαγκαράτου 10, Τσινιά, Ρώση 1, Πίκουλα 1, Αγγ. Ρούπα.

Η βαθμολογία έχει ως εξής:

1. Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων ..22

2. Κορυδαλλός ……................18

……………………………………..

3. Ολυμπιακός Ο.Σ.Φ.Π..........18

4. Άνοιξη Διονύσου……….......10

5. ΑΣ Ηλιούπολης ………….....10

5. ΔΑΣ Ζεφυρίου…………........10

7. Παπασιδέρης Κορωπίου.....10

8. Ολυμπιακός Κερατσινίου......8

9. Ακαδημία των Σπορ ............6

10. Χανιά ΕΑΧ .............3

11. Δίας Μοσχάτου ………….0