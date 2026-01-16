Με επιτυχία έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου Κρητών Πάτρας "Το Αρκάδι"

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα», η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου Κρητών Πάτρας "Το Αρκάδι".

Στην κατάμεστη αίθουσα από μέλη και φίλους του Συλλόγου Κρητών και μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Στέλιος Τσιμπλοστεφανάκης ευχήθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλους υγεία και δημιουργική χρονιά και στη συνέχεια, ο πατήρ Ευάγγελος Πριγκιπάκης εκπρόσωπος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, ευλόγησε και έκοψε τη πίτα.

*Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Μπονάνος ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Κρητικής καταγωγής, τέως Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων κ. Γεροπαναγιώτη Κατερίνα, ο τ. πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του Συλλόγου Κρητών Πάτρας κ. Γιώργος Παναγιωτάκης και το νέο μέλος του συλλόγου και προπονητής του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης.

Επίσης παρευρέθηκαν η πρόεδρος του Σωματείου Καλλιπάτειρα του παραρτήματος Πατρών κ. Μανουσάκη Μαρία, ο Πρόεδρος Φανούρης Φραγκιαδάκης και σύσσωμο το ΔΣ του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών Πάτρας «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ», όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Κρητών Πάτρας καθώς και πλήθος πατριωτών και φίλων του συλλόγου που έχει την έδρα του στην οδό Δοϊράνης 11, στην Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν κάλαντα και σκοποί της πατρίδας μας από τους Αποστόλη Κοκολογιάννη στη λύρα και το τραγούδι, τον John Logios στη λύρα και στο τραγούδι, τους Γιάννη Ανδρεαδάκη και Ηλία Κοσμαδάκη στο λαούτο και τραγούδι και τους Γιάννη Γιαλεσάκη, Ανδριανό Γεωργουδάκη στο μαντολίνο και τραγούδι.

Επίσης όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, διανεμήθηκε το Ημερολόγιο του 2026, που ήταν χορηγία της «ΚΡΕΟΣΥΣ» του Σταύρου Μαλλιώρη και δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη του Συλλόγου να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν τις ευχές τους για τον καινούριο χρόνο.

Ο Σύλλογος Κρητών Πάτρας "Το Αρκάδι" εκφράζει δημοσίως τις ευχαριστίες του προς τον Δήμο Πατρέων, για την παραχώρηση του Πολυχώρου Πολιτισμού της Ιχθυόσκαλας για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης.