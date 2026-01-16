Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όσες χώρες δεν υποστηρίζουν την «κατάληψη» της Γροιλανδίας

Όπως δήλωσε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, «μπορώ να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με τα σχέδια για τη Γροιλανδία, επειδή τη χρειαζόμαστε για την εθνική μας ασφάλεια».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής νέων δασμών σε χώρες που αντιτίθενται στη φιλοδοξία του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε το παραπάνω σχόλιο καθώς εξιστορούσε πώς χρησιμοποίησε τους δασμούς για να αναγκάσει άλλα έθνη να συνεργαστούν σε ένα σχέδιο μείωσης των τιμών των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πίεση του Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας έχει προκαλέσει οργή στα ευρωπαϊκά έθνη, τα οποία φοβούνται ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να διαρρήξει τους μακροχρόνιους διατλαντικούς δεσμούς. Ορισμένα εξ αυτών έχουν ήδη αρχίσει να στέλνουν στρατεύματα στο ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί σήμερα έδαφος της Δανίας, όπως γράφει το CNN.

Εκπρόσωποι από τη Γροιλανδία και τη Δανία επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα για συναντήσεις σχετικά με τα σχέδια του Τραμπ, οι οποίες ωστόσο ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα.