Σύλλογος Κρητών Πάτρας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»: Εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Ο Σύλλογος Κρητών Πάτρας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Ο Σύλλογος Κρητών Πάτρας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του στην κοπή πίτας που θα γίνει στον Πολυχώρο Πολιτισμού «ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ», που μας παραχώρησε ο Δήμος Πατρέων, στις 14 Ιανουαρίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε τις ευχές μας για τον καινούργιο χρόνο και να ακούσουμε τα κάλαντα από Κρητικούς μουσικούς.

Την ημέρα αυτή θα διανεμηθεί δωρεάν και το ημερολόγιο 2026 του συλλόγου μας.

 

