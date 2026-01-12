Πάτρα: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για υπαινιγμούς περί «προστασίας» της νύχτας από αστυνομικούς

Την άμεση αντίδραση της Δικαιοσύνης προκάλεσαν υπαινιγμοί που διατυπώθηκαν σε αθηναϊκή τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή πατρινών αστυνομικών σε κυκλώματα «προστασίας» καταστημάτων νυχτερινής διασκέδασης.

Οι αναφορές αυτές, σε συνδυασμό με το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σε κλάμπ της Αγίου Ανδρέου, οδήγησαν τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, Ευάγγελο Μάστακα, να διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», η έρευνα ανατέθηκε σε εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος έλαβε εντολή να τη διενεργήσει αυτοπροσώπως. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί μια σαφή διαφοροποίηση από τη συνήθη πρακτική, καθώς η προκαταρκτική εξέταση δεν ανατέθηκε στην Ασφάλεια Πατρών ή σε πταισματοδίκη.

Η συγκεκριμένη «στεγανοποίηση» της διαδικασίας αποσκοπεί, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στη διασφάλιση αδιάβλητων όρων διερεύνησης, ώστε το τελικό πόρισμα να μην επιδέχεται αμφισβητήσεις.

Την ίδια ώρα, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως βαριά σκιά πάνω από το Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού. Στελέχη της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζονται αιφνιδιασμένα και εκτιμούν ότι οι τηλεοπτικοί υπαινιγμοί έγιναν περισσότερο για λόγους εντυπωσιασμού, καθώς δεν συνοδεύτηκαν –όπως επισημαίνουν– από συγκεκριμένα στοιχεία, περιστατικά ή αποδείξεις που να τεκμηριώνουν σχέσεις αστυνομικών με πρόσωπα της νύχτας.

Από εισαγγελικούς κύκλους, πάντως, τονίζεται ότι η εντολή για προκαταρκτική εξέταση δεν σημαίνει πως υπάρχουν απτές υποψίες εις βάρος αστυνομικών. Αντιθέτως, στόχος είναι να μην καλλιεργείται η εντύπωση ότι η Δικαιοσύνη παραμένει αδρανής απέναντι σε τόσο σοβαρούς υπαινιγμούς.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εισαγγελικές αρχές της Πάτρας προσανατολίζονται στη διοργάνωση σύσκεψης εργασίας με την ηγεσία της τοπικής ΕΛ.ΑΣ., επιδιώκοντας στενότερη συνεργασία. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, δεν περνά απαρατήρητη η δυσφορία που έχει εκφραστεί από αστυνομικούς για ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, με αιχμές του τύπου «εμείς συλλαμβάνουμε εμπόρους ναρκωτικών και εκείνοι αφήνονται ελεύθεροι ή αποφυλακίζονται εύκολα».

*στοιχεία απο εφημερίδα "Πελοποννησος"